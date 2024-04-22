نورة الزعابي بطلة ماراثون الهجن

دبي (الاتحاد)

أحرزت الإماراتية نورة الزعابي المركز الأول في ماراثون رحلة الهجن، الذي نظمته إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مضمار الوثبة، بالتزامن مع مهرجان ختامي الوثبة للهجن العربية الأصيلة، وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، مشاركة 35 متسابقاً من 20 جنسية في فئتي الرجال والسيدات، وجاءت بالمركز الثاني الفرنسية أودي ديرفلينجر بفارق ضئيل، وبالمركز الثالث الإماراتية حمدة عبد الله حمدان.

وتمكن البريطاني وليم بارودي من تحقيق المركز الأول في فئة الرجال، وجاء الفرنسي محمد اميهدار في المركز الثاني، فيما حلّ الإسباني ديفيد بيسكادور في المركز الثالث.

وتوّج عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، أصحاب المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والذي قال: يسعدنا إقامة سباق رحلة الهجن للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2024»، نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المهرجان على مستوى سباقات الهجن، وللقيمة المعنوية للهجن أحد رموز التراث الوطني في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذا التراث وغرسه في نفوس الأجيال، لأن الهدف هو استدامة هذا الموروث، لافتاً إلى المكانة الرفيعة التي بلغتها رياضة سباقات الهجن والرياضات التراثية المختلفة، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، لتتصدر المشهد على المستويين المحلي والإقليمي.

واختتم ابن دلموك حديثه بالقول: كل الشكر للقائمين على المهرجان على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول أيضاً لاتحاد سباقات الهجن، الذين لا يدخرون جهداً في سبيل إنجاح وإعلاء راية هذه الرياضة الغالية علينا جميعاً.