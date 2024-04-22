«قلايد» تنتزع ناموس «الثنايا الأبكار»

عبدالله عامر (الوثبة)

واصل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فعالياته بنجاح في «النسخة 45» من المهرجان، بمشاركة آلاف المطايا من هجن الشيوخ، وأبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الثاني عشر من المهرجان، أمس، إقامة منافسات مخصصة لفئة الإنتاج التي تحظى بالاهتمام، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية أشواط الحول والزمول الإنتاج لهجن أبناء القبائل عبر 10 أشواط، أما الفترة المسائية فقد خصصت لفئة الإنتاج من سن الثنايا في 10 أشواط.

وذهب أول أشواط الثنايا الأبكار المحليات الإنتاج إلى «قلايد» لجمعة راشد سعيد الفلاسي، التي قطعت مسافة الشوط في 12:33:03 دقيقة.

وتوزع ناموس أشواط الثنايا الإنتاج لهجن أبناء القبائل بين أكثر من شعار من الشعارات المعروفة والمتألقة في عالم السباقات وميادين الهجن، وشهد الشوط الثاني للأبكار المهجنات الإنتاج فوز «الشبح» المملوكة لسالم أحمد دري الفلاحي بالناموس، وجائزة مالية قدرها 180 ألف درهم، وأنهت مسافة الشوط في زمن 12:31:03 دقيقة.

وظهر شعار محمد سعيد عبيد المزروعي في الشوط الثالث، مع القعود «مهيض» الذي أحرز لقب الشوط الثالث للقعدان المحليات الإنتاج بتوقيت 12:43:04 دقيقة.

وفي الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات الإنتاج كان «رعد» لعجيل محمد بالصوب الكتبي على موعد مع التألق والمركز الأول، وسجل توقيتاً 12:32:09 دقيقة.

وأهدت «مرموقة» مالكها سالم سيف مصبح المسافري ناموس الشوط الخامس للأبكار المحليات الإنتاج، وقطعت مسافة الشوط في 12:43:02 دقيقة، أما الشوط السادس للأبكار المهجنات الإنتاج، فكان من نصيب «وديعة» للعثة خزع العامري محققة أفضل توقيت زمني في 12:30:03 دقيقة، وذهب الشوط السابع لـ«المحتفل» لسعيد حليس الكتبي، والشوط الثامن لـ«برزان» لمنصور محمد آل نسيف الخيارين، فيما فازت «بيان» لمبارك محمد مبارك الخييلي بناموس الشوط التاسع، واختتمت الأشواط بفوز «ظن» لأحمد سعيد منانة الكتبي في الشوط العاشر والأخير.

من جهة أخرى، تعود أشواط الحول والزمول مجدداً خلال المنافسات التي تقام، اليوم، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 10 أشواط للحول والزمول وسودانيات لأبناء القبائل، و10 أشواط في الفترة المسائية للحول والزمول المحليات والمهجنات، وتتنافس المطايا على حصد الناموس والجوائز المالية وتتراوح بين 400 ألف درهم وحتى 150 ألف درهم للفائزين بناموس الأشواط.

ومن ناحية أخرى، حلقت «اليازي» لساري بلوش بن براك المزروعي، بناموس أول أشواط الفترة الصباحية التي أقيمت لفئتي «الحول والزمول» لمسافة 8 كلم، واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 12:28:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد والناموس مع «الشبلة» لجمعة سعيد بالغافرية الفلاسي، بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:29:8، وانتزع «ظبيان» لسهيل عبدالله الدحبة العامري، ناموس الشوط الثالث بعد أن أنهى المسافة بتوقيت بلغ 12:49:8، وفي الشوط الرابع حلق «ملهم» لسالم مطر بن حاذة الكتبي، بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت قدره 12:47:4، وفي الشوط الخامس كانت «الظبي» لراشد سعيد خليفة الحميري، على موعد مع الناموس بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:36:6.

وأهدت «الحذرة» عبدالله محمد بن حميد الجنيبي، ناموس الشوط السادس منهية مراحل الشوط بزمن بلغ 12:30:0، وفي سابع الأشواط كان «هزام» لراشد ثلاب بن جليميد الهاجري، على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت قدره 12:52:7، وفي الشوط الثامن تقدم «دخان» لمنصور محمد منصور السيف الخيارين، على منافسيه محرزاً المركز الأول بزمن قدره 12:49:3، وأهدت «الشامخة» لعبدالله خالد بن حميد حارب المهيري، ناموس الشوط التاسع بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن قدره 12:38:6، وفي الشوط العاشر انتزعت «هوايل» لمحمد شطيط بن سعيد علي الجحافي، ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت بلغ 12:28:6.