مودريتش.. «لا تراجع ولا استسلام»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يُصبح الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد لاعباً حراً اعتباراً من أول يوليو المقبل، ما لم يجدد له «الريال» موسماً آخر.

والسؤال المطروح حالياً في الصحافة الإسبانية: هل يستقر «الميرنجي» على تجديد عقده، أم يصرف النظر عن ذلك ؟، ولم تأت أي إجابة من جانب إدارة النادي التي لم تتحرك بعد في اتجاه تمديد عقده، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه في «الكلاسيكو» أمام برشلونة، ومشاركته في المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ومن قبلها تألقه في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، أمام مانشستر سيتي.

غير أن الإجابة جاءت من اللاعب نفسه الذي اتخذ قراراً بالبقاء وعدم التحرك «قيد أنملة» خارج جدران «البيت الأبيض».

وذكرت صحيفة آس أن نجم ديناموز غرب وتوتنهام السابق، يرفض تقليص دوره بتخفيض دقائق مشاركته في المباريات، ويؤكد أنه قادر على العطاء مباراة كاملة، كما حدث في «الكلاسيكو»، كما يرفض أن يكون هذا الموسم آخر مواسمه في «السانتياجو برنابيو». وقالت الصحيفة: لابد من الاعتراف بأن دقائق «المايسترو المخضرم» انخفضت كثيراً هذا الموسم، ووصلت إلى 1857 دقيقة فقط حتى الآن، مقارنة بعددها في الموسم الماضي، حيث كانت 3165 دقيقة، ومع ذلك فإن الحاصل على الكرة الذهبية 2018، لا يريد الاستسلام ومصمم على أن يثبت حتى آخر مباراة له هذا الموسم، أنه يستطيع اللعب والإجادة والفوز، بفضل لياقته البدنية العالية، وإنه يستحق تمديد عقده لعام آخر، ليصبح أكبر لاعب حصل على بطولات في تاريخ ريال مدريد.

وفي سياق مختلف، ذكر موقع جول العالمي أن موقف البرازيلي رودريجو جوس لا يختلف عن مودريتش في تمسكه بالاستمرار مع «البلانكوس» حتى وإن جاء الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل إلى مدريد، وحرص على تأكيد ذلك مجدداً، بعد الفوز على برشلونة في «الكلاسيكو» بقوله: أتمنى أن يُكتب مستقبلي كله هنا، والمعروف إن رودريجو مرتبط بعقد مع «الريال» حتى «صيف 2028».