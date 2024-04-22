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الرياضة

شباب الأهلي بطل دوري السلة للمرة الـ 15

شباب الأهلي بطل دوري السلة للمرة الـ 15
22 ابريل 2024 21:56

 
علي معالي (دبي)

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احتفظ شباب الأهلي بلقب دوري السلة للمرة الرابعة على التوالي، والـ 15 في تاريخه، بعد الفوز على النصر 91-82 في اللقاء الرابع من سلسلة المباريات الخمس للنهائي، ليحقق «الفرسان» الفوز الثالث، لتصبح نتيجة مواجهات الفريقين لمصلحته 3-1.
قام اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد، بتتويج شباب الأهلي، يرافقه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي للاتحاد، وعلى الأميري عضو المجلس، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي.
جاءت المباراة قوية بين الفريقين، بنتيجة أرباع «18-17 و28- 19 و18-21 و27- 25»، لمصلحة شباب الأهلي، حيث نجح الفريق من خلال الخبرات الكبيرة من لاعبين محليين وأجانب في الاحتفاظ باللقب.

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