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الإنتر يقبض على «الدرع 20» في «ليلة الغضب»!

الإنتر يقبض على «الدرع 20» في «ليلة الغضب»!
23 ابريل 2024 01:19

 
ميلانو (أ ف ب)

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توّج الإنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ 20 في تاريخه، بفوزه على جاره اللدود مضيفه ميلان 2-1، في ختام منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين.
سجل هدفي الإنتر فرانتشيسكو أتشيربي (18) والفرنسي ماركوس تورام (49)، ولميلان الإنجليزي فيكايو توموري (80).
ورفع إنتر رصيده في المركز الأول إلى 86 نقطة وابتعد بفارق 17 نقطة عن وصيفه ميلان الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به قبل 5 مراحل من النهاية.
وأدخل سيموني إنزاغي مدرب الإنتر تغييرين على تشكيلته، وزج بالغائبين بسبب الإيقاف الفرنسي بنجامان بافار، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أساسيين بدلاً من الألماني يان بيسيك والتشيلي ألكسيس سانشيز، على غرار ستيفانو بيولي مدرب ميلان الذي وضع الجزائري إسماعيل بن ناصر، والفرنسي أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء، ودفع بدلاً منهما بلاعبي الوسط الفرنسي ياسين عدلي، والهولندي تيجاني رايندرز.
وافتتح الإنتر التسجيل بعد ركنية من الجهة اليسرى، نفذها فيديريكو ديماركو، وحولها بافار برأسه إلى القائم الثاني، ليتابعها أتشيربي غير المراقب برأسه أيضاً في الشباك (18)، في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.
وكاد مارتينيز متصدر ترتيب الهدافين (23 هدفاً) يضيف الثاني، إلا أن كرته مرت فوق العارضة (25).
وانتظر ميلان حتى الدقيقة 29 ليقلق راحة ضيفه، بعد هجمة مرتدة وصلت منها الكرة إلى البرتغالي رافايل لياو سددها وتلقفها الحارس السويسري سان سومر.
وأصاب تورام القائم الأيسر لمواطنه مايك مانيان حامي عرين ميلان بعد تمريرة من نيكولو باريلا (38)، قبل أن يتألق سومر بعد دقيقتين بصده تسديدة قوية من دافيدي كالابريا.
وأضاف تورام الثاني بتسديدة من قدمه اليمنى عند حافة المنطقة (49)، رافعاً رصيده إلى 12 هدفأ هذا الموسم في الدوري.
وأعاد المدافع توموري الأمل لميلان بتقليصه الفارق برأسية، بعدما تألق الحارس سومر في إنقاذ رأسية أولى من ماتيو جابيا (80).
وأخطأ سومر في التقاط الكرة، بعد تمريرة عرضية لتسقط أمام المرمى، وكاد البديل السويسري نواه أوكافور يقضي على آمال الإنتر، إلا أن تسديدته بقدمه اليمنى لم تجد الشباك (83).
وأطلق الحكم صافرة فوز الإنتر بلقبه الـ 20 في تاريخه، على وقع طرد مدافع ميلان الفرنسي تيو فرنانديز، ونظيره في الفريق الضيف البديل الهولندي دنزل دومفريز، بعد احتكاك بينهما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يرفع البطاقة الحمراء مجدداً في وجه مدافع ميلان الآخر كالابريا بسبب صفعه دافيدي فراتيسي (90+7).

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