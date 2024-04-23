التجديد لناجلسمان يجلب الاستقرار إلى «الماكينات»

برلين (د ب أ)



أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن تمديد عقد يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الأول حتى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، جاء في وقت مثالي حيث يجلب الاستقرار لـ «الماكينات».

وجرى تعيين ناجلسمان «36 عاماً» مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني السابق، في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الخريف الماضي، خلفاً لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف. وقال نويندورف في تصريحات صحفية في برلين، حيث كان يهدي فريق بايرن ميونيخ للسيدات جائزة سيب هيربرجر للإسهامات الاجتماعية «هذا يجلب الهدوء اللازم، ليس لدينا أي نقاشات شخصية حول بطولة أوروبا في بلادنا، هذا هو كل ما يدور حوله الأمر، التركيز على الجانب الرياضي للأشياء الآن».

وقاد ناجلسمان المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا ودياً الشهر الماضي، ليعيد بعضاً من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.

وعلق نويندورف بالقول «من الواضح أن هاتين المباراتين أثارتا شيئا في البلاد، وليس هناك أنجح من النجاح».

وختم بالقول «لقد منح الكثير من الناس الثقة في قدرتنا على الظهور بشكل جيد في البطولة، أعتقد أنه من الممكن الشعور بذلك بشكل عام، التوقعات زادت بشكل كبير»