«النمور» يبحث تجديد عقد فورمبيرجر



فيصل النقبي (كلباء)



أجاد السلوفيني فورمبيرجر مع اتحاد كلباء، منذ إسناد مهمة تدريب الفريق إلى العراقي غازي، وأحرز اللاعب 3 أهداف على التوالي، آخرها أمام شباب الأهلي، في المباراة التي انتهت لمصلحة «الفرسان» 4-1، في الجولة «20» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع فومبيرجر رصيده إلى 7 أهداف، ليقترب من الإيراني مهدي قائدي الذي يملك 8 أهداف في صدارة قائمة هدافي «النمور»، وصنع فورمبيرجر هدفين، ويمتاز بالطول الفارع، والقدرة على اقتناص الكرات الهوائية أمام شباك المنافسين.

يذكر أن فورمبيرجر يرتبط بعقد مع اتحاد كلباء إلى نهاية الموسم، وتسعى إدارة النادي إلى التجديد معه خلال الفترة المقبلة، حتى توفر المزيد من الاستقرار لـ «النمور» الذي يحتل المركز التاسع في «منطقة الأمان»، ويملك 20 نقطة.