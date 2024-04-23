«الفورمولا-1» في شوارع بانكوك!



بانكوك (أ ف ب)



أبدت تايلاند رغبتها في استضافة إحدى جولات بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» للمرة الأولى في تاريخها، وفقاً لما أفاد رئيس الوزراء سريتا ثافيسين عقب لقاء جمعه بالمدير التنفيذي للفئة الأولى الإيطالي ستيفانو دومينيكالي.

كتب ثافيسين عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، بعد مقابلته في بانكوك مع مروج بطولة العالم «تايلاند لديها القدرة على استضافة (الفورمولا-1) في بانكوك».

وأكد «إذا حصل ذلك، فأنا متأكد من أن بلادنا ستترك ذكريات لا تصدق، لأننا نملك إمكانات وقدرات جيدة، وبسبب ضيافة الشعب التايلاندي».

وأشار متحدث باسم الحكومة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية إلى أن السباق سيقام في الشوارع القديمة للعاصمة بانكوك التي تعاني من الازدحام المروري ومشاكل البنية التحتية، ولكن من دون تحديد جدول زمني.

وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة «القوة الناعمة» التي ينتهجها ثافيسين، لزيادة ظهور تايلاند، وجذب المزيد من السياح، في سياق اقتصادي لا يزال هشاً منذ التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

ويمثّل تايلاند في الفئة الأولى السائق ألكسندر ألبون الذي يدافع عن ألوان فريق وليامس، والثاني فقط في التاريخ الذي ينحدر من المملكة منذ بيرابونجس بانوداي المكنّى «برينس بيرا» الذي شارك في 19 سباقاً بين عامي 1950 و1954.

في المقابل، تتابع شركة ليبرتي ميديا الأميركية مالكة الحقوق التجارية للفئة الأولى تطوير البطولة العالمية مع إقامة 24 سباقاً هذا العام، وهو رقم قياسي، ما يشرّع باب تنظيم جولات جديدة.

ولم يسبق أن استضافت تايلاند جولة من بطولة العالم ل «الفورمولا-1»، لكنها دأبت على تنظيم إحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» كل عام في بوريرام، في منطقة ريفية فقيرة تبعد أكثر من خمس ساعات بالسيارة عن العاصمة.

وكان من المقرر أن تستضيف فيتنام، القريبة من تايلاند، أول جائزة كبرى في تاريخها عام 2020 في هانوي، لكن جائحة فيروس كورونا أدت إلى إلغاء الحدث، قبل أن يتم التخلي عن فكرة تشييد الحلبة.