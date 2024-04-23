موراي.. «السلة القاتلة»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



خطا دنفر ناجتس «حامل اللقب» خطوة إضافية نحو بلوغ نصف نهائي المنطقة الغربية، ضمن «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد تقدمه 2-0 على حساب لوس أنجلوس ليكرز، بفوزه عليه 101-99، فيما هزم نيويورك نيكس نظيره فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بصعوبة كبيرة 104-101 ليعزّز تفوّقه.

كما تقدم كليفلاند كافالييرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 2-0 بفوزه عليه 96-86.

في المباراة الأولى، تعملق الصربي نيكولا يوكيتش محرزاً ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، مع 27 نقطة و20 متابعة، و10 تمريرات حاسمة من جانب دنفر، كما تألق صانع اللعب الكندي جمال موراي في الوقت الحسّاس من المباراة مسجلاً 14 من نقاطه الـ 20 في الربع الأخير، ومن بينها سلّة الفوز في الثانية الأخيرة.

وقال موراي بعد المباراة لقناة «تي أن تي»: «قلت لزملائي عندما كنت أعاني، سوف أبحث عنكم، ولكن كل واحد منهم نصحني بأن أستمر في التسديد».

وأضاف «طلبوا مني أن أبقى شرساً ،واستمر في السعي للتسجيل، كانت الكرة معي قبل ثوان معدودة، وعرفتُ بعد أن نجحت في عدد من التسديدات أنّ المحاولة التالية سوف تنجح أيضاً».

وحقّق ناجتس فوزه العاشر توالياً على حساب ليبرون جيمس والليكرز، والتي تعود إلى السلسلة التي جمعتهما في نهائي المنطقة الغربية الموسم الماضي.

سجّل جيمس 26 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، لكنّ ناجتس استطاع حسم اللقاء، بعد أن عادل مايكل بورتر جونيور النتيجة 95-95 قبل دقيقة، و15 ثانية من نهاية الوقت، ورغم أنّ جيمس منح فريقه التقدم مجدداً، لكنّ موراي كان نجم اللحظات الأخيرة بامتياز.

كذلك، كانت الأمور مشابهة في نيويورك، حيث انتزع سيكسرز التقدم للمرة الأولى في الربع الثالث.

ومع أنّ اللاعب الكاميروني الأصل جويل إمبيد عانى من أوجاع في ركبته اليسرى التي تم معالجتها جراحياً، إلا أن سيكسرز نجح في التقدم، عندما مرّر تايريز ماكسي لإمبيد الذي سجّل تصويبة ثلاثية، مانحاً فريقه التقدم 100-96 قبل دقيقة، وتسع ثواني من نهاية المباراة.

لكنّ تصويبة جالن برونسون الثلاثية قبل 27.4 ث قلصت الفارق إلى نقطتين، قبل أن يسرق جوش هارت الكرة، وينجح دونتي ديفينشينزو بتسديدة ثلاثية من محاولته الثانية مانحاً نيكس التقدم 102-101.

وحسم البريطاني أو جي أنونوبي فوز أصحاب الأرض على ملعبهم في ماديسون سكوير جاردن برميتين حرتين.

كانت الخسارة قاسية بالنسبة لفيلالفيا، بعد أن تقدم بفارق خمس نقاط، قبل أقل من دقيقة لنهاية الوقت.

وبدا الغضب واضحاً على سيكسرز الذي اعترض على الحكام، بعد عدم التجاوب، مع طلبهم لنيل وقت مستقطع في الثواني الأخيرة.

وقال إمبيد «من غير المقبول أن يتم وضعنا في هذا الموقف، وكان الجميع على أرض الملعب يحاولون طلب وقت مستقطع، لكنهم لم يعطوه لنا، وكن أنسى مسألة الوقت المستقطع، هناك مجموعة من الأخطاء، هذا غير مقبول».

وقال إمبيد المحبط بلغة واثقة، إنّ فريقه كان يجب أن يكون متقدماً في السلسلة 2-0، نحن الفريق الأفضل، وسنفوز بهذه السلسلة، نحن الفريق الأفضل وسنواصل القتال».

أنهى برونسون اللقاء بـ 24 نقطة، على الرغم من نجاحه بثماني تسديدات فقط من أصل 29 محاولة من المسافات كلها، كما أضاف ثماني متابعات، وست تمريرات حاسمة، فيما أسهم هارت بـ 21 نقطة، و15 متابعة من جانب نيويورك، تنتقل السلسلة إلى فيلادلفيا للمباراة الثالثة الخميس.

بدوره، سجّل ماكسي الذي غاب عن الحصة التدريبية الصباحية لسيكسرز بسبب المرض، فكان أفضل مسجليه بـ 35 نقطة، مع تسع متابعات، و10 تمريرات حاسمة، وأضاف إليه إمبيد 34 نقطة، و10 متابعات، لكنّه أضاع محاولة ثلاثية حاسمة في الثانية الأخيرة.

وفي كليفلاند، حقّق كافالييرز فوزاً ثميناً على أورلاندو ماجيك 96-86 ليتقدم 2-0 على منافسه.

سجّل دونوفان ميتشل 23 نقطة، وأضاف جاريت ألن 16 نقطة مع عشرين متابعة من جانب كافالييرز.

في المقابل، كان باولو بانكيرو أفضل مسجل لأورلاندو بـ 21 نقطة، وأضاف الألماني فرانتس فاجنر 18، ويتطلع ماجيك إلى تغيير المسار عندما يستضيف المباراة الثالثة على أرضه.