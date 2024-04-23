زريدة: «الخبرة المتراكمة» و«الجاهزية البدنية» وراء تألق «سلة الفرسان»



علي معالي (دبي)



أثبت شباب الأهلي سيطرته الكاملة، عقب التتويج بلقب دوري كرة السلة، للموسم الرابع على التوالي، بالفوز على النصر 91 -82، في المباراة الرابعة من «سلسلة نهائي» الموسم، رافعاً النتيجة لمصلحته 3-1، في اللقاء الذي جرى على صالة نادي النصر بدبي، وفرض «الفرسان» من خلال خبرة لاعبيه سيطرته على «اللقاء الرابع»، والاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها لاعبو النصر، والذين قدموا بشكل عام موسماً جيداً.

وأبدى الدكتور ماجد سلطان، المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، سعادته بالإنجاز، والذي رفع حصاد «الفرسان» إلى 15 لقباً، بعد موسم مثير، وقال:«ما يحدث ثمرة عمل متميز بين الإدارة والجهازين الفني واللاعبين الذين قدموا أداءً رائعاً في المباراة الرابعة، ليتم حسم السباق 3-1».

من جانبه، أشاد التونسي وليد زريدة مدرب شباب الأهلي، بالمستوى الذي ظهرت عليه السلسلة النهائية، وقال:«جاءت مباريات قوية أمام منافس قدم أداءً عالي المستوى، وشاهدت التغير الكبير في النصر عن الموسم الماضي الذي كان نداً أيضاً لشباب الأهلي».

وأضاف:«هناك مقومات جعلت اللقب يذهب إلى «الفرسان»، ومنها خبرة اللاعبين المتراكمة، من خلال المباريات العديدة التي خاضوها، محلياً وخارجياً، وجاهزية اللاعبين بدنياً، والعمل كثيراً على المستوى الذهني، إضافة إلى التكاتف الإداري والفني، كلها عوامل أسهمت في أن يظل الفريق على القمة».

وعن الخروج المبكر من سوبر غرب آسيا، قال: «لم يحالفنا الحظ آسيوياً، نظراً لغياب 5 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات، وهو ما كان له تأثيره في النهاية على مستوى الفريق».