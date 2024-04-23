«أبيض الناشئين» يُتوج بذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى «الإمارات 2024»، بعد فوزه على شقيقه الكويتي بهدفين دون رد على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وسجل هدفي منتخبنا اللاعب علي الجسمي في الدقيقة «50» واللاعب عادل خميس في الدقيقة «85».

وجاء تتويج منتخبنا الوطني بالميدالية الذهبية، بأفضلية مجموع المواجهات المباشرة مع فرق المسابقة، ونال منتخب عُمان فضية المركز الثاني، ومنتخب الكويت برونزية المركز الثالث، فيما حل المنتخب البحريني في المركز الرابع.

وكان منتخبنا الوطني خسر بالجولة الأولى أمام منتخب عُمان 1- 2، وفاز بالجولة الثانية على منتخب البحرين 6-1، وبالثالثة والأخيرة على منتخب الكويت 2-0.

شهد مراسم التتويج أمل حسن بوشلاخ عضو اللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وفهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتورة خلود الظاهري عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، وقيس بن سعود الزكواني نائب رئيس بعثة اللجنة الأولمبية العُمانية، والدكتور منصور باشا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي.

من جهته، قال ماجد سالم الزعابي مدرب منتخبنا للناشئين: إن التتويج بالميدالية الذهبية يأتي ثمرة جهود كبيرة قام بها أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبو المنتخب الذين قدموا مستوى مميزاً في الدورة، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر مميزة سيكون شأنها كبيراً في المستقبل.

وأشاد مدرب منتخبنا بالجهود الكبيرة لأعضاء اللجنة المنظمة لهذه الدورة في نسختها الأولى التي سجلت نجاحات كبيرة، بغض النظر عن مسألة نتائج الفوز والخسارة، حيث إن الهدف هو تبادل الخبرات في مختلف الألعاب التي شهدتها الدورة.