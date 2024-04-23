مارتينيز يريد «البكاء»!

ميلانو (رويترز)



قال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إنه كان على وشك البكاء، بعد أن أصبح فريقه أول من يُتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في قمة ميلانو، بعد فوزه 2-1 على ميلان.

وسجل فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام هدفاً في كل شوط، ليحصد الإنتر لقبه 20 للدوري الإيطالي، ويحقق فوزه السادس على التوالي على ميلان الذي سجل هدفاً متأخراً عبر فيكايو توموري.

واحتفل مارتينيز، هداف الدوري برصيد 23 هدفاً، بأول ألقابه للدوري قائداً للإنتر، بعد فوزه باللقب أيضاً عام 2021.

وقال مارتينيز «26 عاماً» لمنصة دازون «الآن، أشعر أنني أريد البكاء، لأننا بذلنا جهداً كبيراً، وعانينا كثيراً، ولذلك نستحق هذه الفرحة، أهدي الفوز بالدوري لعائلتي في الأرجنتين وأطفالي وزملائي وكل المشجعين، وأخبرت اللاعبين أننا في موقف لم يحدث من قبل، وكان علينا استغلال هذه الفرصة بأقصى درجة ممكنة للفوز على أرض ميلان».

وقال الدولي الأرجنتيني، إنه حريص على البقاء في الإنتر، رغم عدم الانتهاء من الاتفاق على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026، وأتمنى ذلك (تمديد العقد مع الإنتر)، علينا التوصل لاتفاق مع النادي».

وقال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان لشبكة سكاي إيطاليا إنهم يجرون محادثات بشأن عقد جديد لمدة خمس سنوات مع المهاجم.

وأضاف «(لن تكون هناك مشاكل بشأن التمديد)، بالتأكيد يملك مارتينيز الولاء والانتماء للنادي بعد فوزه بلقبه السابع مع الإنتر».