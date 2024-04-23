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الرياضة

هذان النجمان «غاضبان» من أنشيلوتي!

هذان النجمان «غاضبان» من أنشيلوتي!
23 ابريل 2024 13:06

 

أنورإبراهيم (القاهرة)

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اضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، في حديثه لصحيفة «دياريو آس»، إلى الإجابة عن أسئلة تتعلق باثنين من اللاعبين الغاضبين في صفوف الفريق، واللذين شعرا بالاستياء الشديد بعد مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة التي انتهت 3/2 لمصلحة «الميرنجي».
الأول هو الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور الذي لم يعجبه قرار أنشيلوتي بتغييره قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، وخرج يتحدث بصوت عالٍ، احتجاجاً على قرار المدير الفني، بسحبه في هذا التوقيت الحرج من المباراة.
وقال أنشيلوتي تعليقاً على موقف البرازيلي: فينسيوس لا يحب التغيير ويريد أن يستمر طوال الوقت في الملعب، ولكنني وجدت أن الجهد الذي بذله خط الهجوم كان كبيراً جداً، ولهذا أخرجته وأخرجت من قبله مواطنه رودريجو من أجل إراحتهما، خاصة بعد المباراة الكبيرة التي لعباها أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.
أما اللاعب الثاني، فهو التركي الشاب أردا جولر «19عاماً»، الذي لم يلعب إلا 98 دقيقة فقط منذ شفائه وعودته إلى فورمته يناير الماضي، جولر لم يشارك لاعبي الفريق احتفالاتهم بالفوز على برشلونة، وإنما جلس حزيناً لأنه لا يشارك في المباريات، ما زاد شعوره بالإحباط وخيبة الأمل.
وقال أنشيلوتي، تعليقاً على حالة أردا جولر،: أولاً أنا لم أره ولا أعرف ما إذا كان شارك زملاءه في الاحتفال بعد المباراة من عدمه، ولكنني أعده بالحصول على دقائق كثيرة خلال المباريات الست المتبقية من الدوري «الليجا»، فقد أصبحنا الآن في وضع أهدأ كثيراً بعد أن اقتربنا من حصد اللقب، وسوف أستغل المباريات المقبلة في إراحة بعض النجوم وإشراك البدلاء الذين لم يلعبوا منذ فترة طويلة مثل جولر وسيبايوس، مع مراعاة أننا مازالت أمامنا مباريات مهمة في دوري الأبطال ومواجهتان من «العيار الثقيل» أمام باير ميونيخ الألماني في نصف نهائي البطولة.
ورغم رد أنشيلوتي، فإن البعض داخل النادي الملكي نصح جولر بالخروج في إعارة الموسم القادم حتى يواصل تطوره.
يُذكر أن الريال يحتاج إلى 7 نقاط فقط لحسم بطولة الدوري هذا الموسم.

كارلو أنشيلوتي
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