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الرياضة

بولت يتحدى مبابي في «سباق السرعة»!

بولت يتحدى مبابي في «سباق السرعة»!
23 ابريل 2024 13:05

 
مدريد (د ب أ)

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أشاد أسطورة ألعاب القوى الجامايكي يوسين بولت، بالمستوى الرائع للإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، فيما تحدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليظهر له مدى سرعته في سباقات 100 متر عدو.
والتقى بولت مع بيلينجهام على السجادة الحمراء، قبل حفل توزيع جوائز «لوريوس» الرياضية العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث فاز بيلينجهام بجائزة أفضل موهبة واكتشاف في العالم لهذا العام.
وأعاد الثنائي تمثيل احتفال بيلينجهام بأهدافه، والتي شوهدت مجدداً خلال تسجيل النجم الواعد هدف الفوز للريال في مرمى الغريم التقليدي برشلونة، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، خلال فوز الفريق الملكي 3- 2 على نظيره الكتالوني بالدوري الإسباني.
كان هذا هو الهدف الـ21 لبيلينجهام «20 عاماً» في موسمه الأول الاستثنائي في مدريد، والذي ربما ينتهي بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
وقال بولت العاشق لكرة القدم: «أعتقد أن بيلينجهام أثار إعجاب الكثير من الناس، وليس أنا فقط».
وأضاف في تصريحاته التي أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: عندما وصل إلى ريال مدريد، توقعنا منه أشياء عظيمة، لكنه صعد إلى مستوى لم نتوقع منه أن يكون بهذه الروعة.
وقال: أظهر موهبته الشابة، وأنه سيكون من بين أفضل لاعبي كرة القدم طوال مسيرته الكروية، إنه لمن دواعي سروري مقابلته وإجراء محادثة معه.
وتوج بولت «37 عاماً» بثماني ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية في مسيرة رياضية حافلة، فهو مازال صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر. وحينما سُئل عن سرعة مبابي، نجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان، الذي يعد أحد أسرع لاعبي كرة القدم في العالم، رد بولت: كنت أحب أن أتنافس معه وأنا في أفضل حالاتي لأرى مدى قربه منه.
وقال بولت: أشعر أنه في يوم من الأيام يحتاج فقط للركض لمسافة 100 متر، ودعني أرى الوقت.
أشار بولت إلى أنه سيحضر دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وهو «متحمس لرؤية كل شيء».
وقال بولت: إنني حريص على الحصول على تصريح دخول لكل المنافسات، أي شيء يمكنني القيام به في ذلك اليوم سأفعله، سأكون مثل طفل في متجر للحلوى، لكنني سأكون بالتأكيد في المضمار في نهائي سباقي 100 و200 متر.

ريال مدريد
جود بيلينجهام
برشلونة
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
يوسين بولت
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