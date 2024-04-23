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الرياضة

مدرب الاتفاق على أبواب ليفربول

مدرب الاتفاق على أبواب ليفربول
23 ابريل 2024 14:01

أنور إبراهيم (القاهرة)

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كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة «Live score Bet» على عينة قوامها 2036 شخصاً، النقاب عن أن جماهير ليفربول تفضّل أن يتولى تدريب فريقها خلفاً للألماني يورجن كلوب الذي أعلن عن رحيله بنهاية الموسم، «أسطورة» النادي، ونجمهم المحبوب ستيفن جيرارد، ويعتبرونه أفضل من كل الأسماء الأخرى المطروحة على إدارة «الريدز».
وتبحث إدارة ليفربول عن مدير فني جديد، منذ إعلان كلوب رحيله الصيف القادم، وهناك بعض الأسماء التي ترددت مؤخراً للاختيار من بينها، وهم البرتغالي روبين أموريم مدرب سبورتنج لشبونة والمفضل لدى إدارة ليفربول، والبريطاني جراهام بوتر«من دون عمل» حالياً، وآخر نادٍ دربه هو تشيلسي موسم 2022-2023، والإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لبايرليفركوزن، والذي أنهى الجدل حوله، وقررالبقاء مع ناديه حامل لقب الدوري الألماني «البوندسليجا»، والذي يقاتل على بطولتين أخريين هما، كأس ألمانيا التي وصل إلى مباراتها النهائي، والدوري الأوروبي «يوربا ليج». وهناك أيضاً الفرنسي زين الدين زيدان «من دون عمل حالياً»، والألماني هانسي فليك «من دون عمل» أيضاً منذ إقالته من منتخب المانشافت، ومواطنه ناجلسمان الذي جدد عقده أخيراً مع منتخب «المانشافت»، وغيرهم.
وأظهر الاستطلاع أن جماهيرليفربول أعطت جيرارد أعلى نسبة من الأصوات «41%»، بينما جاء تشافي ألونسو في المركز الثاني بنسبة 18%، ثم زيدان «8%»، ويأتي من بعد هؤلاء الثلاثة، جراهام بوتر«6%» والأسترالي من أصل يوناني إنج بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، والإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، ولكل منهما نسبة 5% من الأصوات، ثم يأتي روبين أموريم، وجوليان ناجلسمان، ولكل منهما 4% من الأصوات، ويقبع الألماني هانسي فليك، والإسباني لويس إنريكي في المؤخرة بنسبة 3% و2% توالياً.
وتتعاطف جماهير«الريدز» مع نجمها المحبوب ستيفن جيرارد، لكونه أحد أساطير النادي لاعباً، ولأنهم يرونه الأوفر حظاً لتولي المهمة خلفاً لكلوب، رغم أنه لم يُظهر تفوقاً في سلك التدريب، خلال السنوات القليلة التي عمل فيها بهذه المهنة، وآخرها توليه القيادة الفنية لفريق الاتفاق السعودي، ولم تكن نتائجه جيدة مع هذا الفريق في الدوري، حيث تراجعت أسهمه بدرجة كبيرة. ويحتل فريقه المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 28 مباراة. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجين كلوب
ستيفن جيرارد
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