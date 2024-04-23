مطار زايد الدولي.. ملعب عالمي لنجوم «السيتي»



أبوظبي (الاتحاد)



حوّل نجوم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، المعتادون على عرض مهاراتهم في الملاعب حول العالم، المقر الجديد لـ«الاتحاد للطيران» في مطار زايد الدولي إلى ملعب كرة قدم «عالمي» لتصوير فيديو جديد ومذهل، عرض اليوم للمرة الأولى، في نيويورك، خلال حفل احتفالي، بمناسبة عودة طائرة «الاتحاد للطيران» من طراز إيرباص A380 على طريق «أبوظبي - نيويورك».



وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «الفيديو الذي تم تصويره في مطار زايد الدولي يجسد فرحة أي مشجع شاب لكرة القدم يُمنح الفرصة للتفاعل مع نجوم الرياضة المفضلين لديه، فيما أشارت إيلينا سورليني، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إلى أن المطار يعتبر مكاناً ترحيبياً للمسافرين من جميع أنحاء العالم؛ ويعيد تصور تجربة المطار، ويمنح الجميع الشعور بأنهم في منزلهم.