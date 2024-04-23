«القائمة 26» في «يورو 2024»



لندن (د ب أ)



يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» الموافقة على 26 لاعباً بقائمة كل منتخب مشارك في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، المقررة في ألمانيا هذا الصيف. وكشفت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية التابعة لـ «اليويفا» صوتت على زيادة عدد أفراد كل فريق من 23 إلى 26 لاعباً.

وسمح «اليويفا» بـ 26 لاعباً في قوائم المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية للمسابقة «يورو 2020» للمرة الأولى، لمساعدتها على التعامل مع عدوى «كوفيد- 19»، وازدحام أجندة المباريات خلال موسم 2020-2021 بسبب الوباء.

وكشفت «بي أيه ميديا» عن أن اللجنة التنفيذية لـ «اليويفا» من المرجح أن توافق على الاقتراح هذا الأسبوع.

وحظي هذا المقترح بدعم مدربي المنتخبات الوطنية في ورشة عمل سابقة للبطولة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي نهاية ورشة العمل، أصدر يويفا بياناً جاء فيه: «سلطت المناقشات الإيجابية الضوء على وجهات نظر مختلفة بين المدربين، حيث أعرب البعض عن رغبتهم في زيادة عدد اللاعبين بقوائم كل منتخب، مع توفر المزيد من الخيارات، في ظل التهديد بالإصابات والمتطلبات البدنية المكثفة المفروضة على اللاعبين».

أضاف «اليويفا»: أبدى مدربون آخرون تفضيلهم تحديد حجم الفريق بـ 23 لاعباً، بسبب صعوبة تدريب لاعبين إضافيين، وإدارة المجموعة والأعباء المالية المتزايدة الملقاة على عاتق الاتحادات الوطنية.

وأوضح البيان: لقد أخذ «اليويفا» علماً بمختلف الآراء ووجهات النظر المشتركة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة من أمم أوروبا في 14 يونيو القادم، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الأسكتلندي على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونيخ.