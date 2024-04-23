روكي «البديل المنقذ» في عجمان



رضا سليم (دبي)



تحول المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو «21 عاماً» إلى «نجم الشباك»، ليس فقط لعجمان، بل «الجولة 20»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما شارك بديلاً أمام الوحدة في الدقيقة 46، واحتاج إلى 3 دقائق، لإحراز هدف التعادل، وعاد مجدداً ليضع «البرتقالي» بالمقدمة في الدقيقة 73، ليمنح «العلامة الكاملة» إلى «البركان» التي رفع رصيده إلى «النقطة 20»، وتقدم في الترتيب إلى المركز العاشر، متساوياً مع اتحاد كلباء التاسع، وابتعد عجمان عن «المركز 12» الذي جعله قريباً من منطقة الهبوط.

وأثبت روكي نجاح خطة المدرب الروماني إيسايلا، في تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2، واللعب بمهاجمين في الشوط الثاني، بعدما دفع به بجانب «الهداف» وليد أزارو، ولعب روكي مع «البرتقالي» 823 دقيقة، خلال 17 مباراة، وسجل 5 أهداف.

والمعروف أن أول أهداف روكي، جاء في شباك شباب خورفكان في الجولة الثامنة، وقاد الفريق إلى الفوز الأول في الموسم، بعدما حصل على الفرصة مع إيسايلا، وكان أول فوز للمدرب، ولعب روكي مع «الرديف» في الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف خلال 8 مباريات.

ومن المتوقع أن يحصل على روكي على فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة، خاصة أنها البطولة المتبقية لعجمان هذا الموسم، وربما يعيد فكر إيسايلا في تغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 بدلاً من 4-2-3-1.

تعاقدت إدارة عجمان مع روكي في ديسمبر 2022، قادماً من خورازم الأوزبكي، وكان هداف الدوري برصيد 16 هدفاً في 22 مباراة، ويجيد اللعب في مركز رأس الحربة، وسبق له اللعب مع منتخب الكاميرون للناشئين، وهو ثاني كاميروني يلعب لـ «البرتقالي» بعد سيباستيان سياني موسم 2019-2020.