النجوم يشيدون باستضافة أبوظبي «جولة التحدي» العالمية للجولف



أبوظبي (الاتحاد)

أشاد نجوم الجولف باستضافة أبوظبي لبطولتين ضمت جولة التحدي العالمية، وذلك بعد نجاح منافسات بطولة «تحدي أبوظبي» التي أقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وترقب انطلاق بطولة «تحدي الإمارات» التي تقام من 25 إلى 28 أبريل الجاري في نادي شاطئ السعديات للجولف، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي و«أرينا».

وقال النيوزلندي ريان فوكس، الذي سبق له الفوز بلقبين في جولة التحدي قبل الصعود إلى جولة دي بي ورلد في نهاية موسم 2016، وهناك حقق أربعة ألقاب في الجولة الرئيسية من بينها الفوز في بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف: «لدي ذكريات جميلة عن الوقت الذي أمضيته في جولة التحدي، كانت حاسمة في إعدادي لمشواري في جولة دي بي ورلد وجولة بي جي أيه، والمعايير فيها عالية، وأعتقد أنها فرصة رائعة لتطوير اللاعبين المحليين في الإمارات، من خلال حصولهم على فرصة اللعب بإقامة بطولتين في أبوظبي».

وأضاف: «تتمتع الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع بتاريخ غني في استضافة الأحداث في جولة التحدي وجولة دي بي ورلد، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دعم الشركاء الرئيسين مثل أرينا، الذين كانوا أيضاً رعاة رائعين لي وساعدوني على التقدم في رحلتي في الجولف، وأتمنى حظاً سعيداً لجميع اللاعبين في أبوظبي».

من بين النجوم الصاعدين في جولة التحدي المشاركين في بطولة «تحدي الإمارات هذا الأسبوع الذي يقام بدعم من أرينا، الإنجليزي كورتيس كنيبيس «23 عاماً»، وقال: «من الواضح أنها سنتي الأولى في جولة التحدي، وأتطلع إلى زيارة بلدان جديدة واللعب في ملاعب جديدة لي، بما في ذلك نادي العين للفروسية والرماية الجولف الذي حققت فيها المركز 27، ونادي شاطئ السعديات للجولف».

وأضاف: «مع رعاية أرينا للبطولتين في أبوظبي، فإنهما تحملان أهمية إضافية، لأن أرينا كان رائعاً معي منذ توقيهم راعياً لي في عام 2022، لديهم تاريخ عظيم في توفير البنية التحتية لبطولات الجولف العالمية، لذا يجب أن يكونوا بجانبي ودعم رحلتي لاعب جولف محترف هو أمر متميز».

من جانبه، قال بول بيرجر، الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وآسيا في أرينا: «توفر جولة التحدي منصة تنافسية للنجوم الصاعدين لاختبار مهاراتهم ضد محترفين معروفين على الساحة العالمية، واكتسب خبرة لا تقدر بثمن تعمل على صقل مهاراتهم وتسريع تطورهم، وفي مجموعة أرينا، ملتزمون برعاية مستقبل الرياضة، وتتوافق شراكتنا مع جولة التحدي تماماً مع تفانينا طويل الأمد في الجولف، ومتحمسون لدعم الرياضة بما يتجاوز تنظيم الأحداث، وتعزيز الجيل القادم من مواهب الجولف».