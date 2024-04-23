الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: الطريق «متعرج»

إنريكي: الطريق «متعرج»
23 ابريل 2024 18:20

 
باريس (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
سان جيرمان.. موعد مع «الحفل 12»
بولت يتحدى مبابي في «سباق السرعة»!

يرغب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في كتابة التاريخ لناديه وفرنسا من خلال حصد ثلاثية تاريخية في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، حسب ما صرّح قبل مواجهة لوريان الأربعاء، في مباراة مؤجلة قد تشهد تتويج فريق العاصمة رسميا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ففي حال فوز سان جيرمان مقابل خسارة أو تعادل موناكو أمام ليل، يتمكن حينها فريق إنريكي من ضمان الفوز باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، قبل أربع مراحل من نهاية البطولة.
بيد أنّ إنريكي يضع نصب عينيه هدفاً أكبر هو إحراز الثلاثية.
قال المدرب الذي وصل الصيف الماضي خلال مؤتمر صحفي «من دون أدنى شك، إنه حافز للقيام بشيء لم يحصل قط من قبل في فرنسا، سيكون بمثابة التاريخ للنادي والمدينة، وإذا كان من الممكن أن يكون ذلك من أجل البلاد، فهذا أفضل بكثير».
وأضاف «لكن في الوقت الحالي لدينا لقب واحد فقط (فاز سان جيرمان بلقب كأس الأبطال في يناير ضد تولوز)، ويجب أن نواصل القتال في البطولة من أجل المنافسة النظيفة».
وتابع إنريكي «لا يزال الطريق طويلاً ومتعرجاً، وعلينا التركيز لتحقيق أهدافنا».
وأوضح «آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري غداً، ولكن عندما نحقق ذلك يصبح الأمر غير مهم، سيتعين علينا إبقاء الفريق مستقراً ومركزاً».
وأضاف «لا يهم متى فزنا بالبطولة، نحن نستحقها منذ فترة طويلة، الشيء المهم هو كيف نفوز بها».
وأعرب إنريكي عن سعادته باستيعاب اللاعبين لأسلوبه بشكل سريع «لقد استوعب اللاعبون مبادئي وأنا سعيد بما أراه».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
آخر الأخبار
فلسطينيون بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حرب غزة».. 200 يوم من القصف والدمار والمآسي الإنسانية
اليوم 01:48
جانب من استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني للمبعوث الخاص للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني» يطالب بالتركيز على أفعال الحوثي لا أقواله
اليوم 01:48
أرشيفية
الأخبار العالمية
المملكة المتحدة تصرّ على تطبيق خطة ترحيل المهاجرين
اليوم 01:48
فلسطينيون يستظلون تحت أطلال منزل دمره القصف الإسرائيلي شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الواقع كارثي والمجاعة تهدد سكان غزة
اليوم 01:48
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
الأخبار العالمية
العراق يستبعد فرضية الهجوم على «قاعدة كالسو»
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©