إنريكي: الطريق «متعرج»



باريس (أ ف ب)

يرغب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في كتابة التاريخ لناديه وفرنسا من خلال حصد ثلاثية تاريخية في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، حسب ما صرّح قبل مواجهة لوريان الأربعاء، في مباراة مؤجلة قد تشهد تتويج فريق العاصمة رسميا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ففي حال فوز سان جيرمان مقابل خسارة أو تعادل موناكو أمام ليل، يتمكن حينها فريق إنريكي من ضمان الفوز باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه، قبل أربع مراحل من نهاية البطولة.

بيد أنّ إنريكي يضع نصب عينيه هدفاً أكبر هو إحراز الثلاثية.

قال المدرب الذي وصل الصيف الماضي خلال مؤتمر صحفي «من دون أدنى شك، إنه حافز للقيام بشيء لم يحصل قط من قبل في فرنسا، سيكون بمثابة التاريخ للنادي والمدينة، وإذا كان من الممكن أن يكون ذلك من أجل البلاد، فهذا أفضل بكثير».

وأضاف «لكن في الوقت الحالي لدينا لقب واحد فقط (فاز سان جيرمان بلقب كأس الأبطال في يناير ضد تولوز)، ويجب أن نواصل القتال في البطولة من أجل المنافسة النظيفة».

وتابع إنريكي «لا يزال الطريق طويلاً ومتعرجاً، وعلينا التركيز لتحقيق أهدافنا».

وأوضح «آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري غداً، ولكن عندما نحقق ذلك يصبح الأمر غير مهم، سيتعين علينا إبقاء الفريق مستقراً ومركزاً».

وأضاف «لا يهم متى فزنا بالبطولة، نحن نستحقها منذ فترة طويلة، الشيء المهم هو كيف نفوز بها».

وأعرب إنريكي عن سعادته باستيعاب اللاعبين لأسلوبه بشكل سريع «لقد استوعب اللاعبون مبادئي وأنا سعيد بما أراه».