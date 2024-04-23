«أبوظبي للسباقات الذاتية» في «ياس» 27 أبريل



أبوظبي (وام)



تنطلق السبت المقبل النسخة الأولى من دوري أبوظبي للسباقات الذاتية، والذي يقام في حلبة مرسى ياس، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وتقام المنافسات بمشاركة 8 فرق عالمية من الإمارات، وأميركا، وألمانيا، وسويسرا، والصين، وسنغافورة، وإيطاليا، وألمانيا، وتبلغ جوائزه 2.25 مليون دولار.

ويمثل السباق جزءاً من أسبوع أبوظبي للتنقل، الذي ينطلق اليوم، ويستمر إلى أول مايو المقبل.

ومن بين السيارات المشاركة في السباق 4 سيارات ذاتية القيادة، تنطلق جميعها على المضمار في وقت واحد.

وقال معالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يقوم نموذج سباق دوري أبوظبي باستثمار أفضل المهارات في مجالات البرمجة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، وهي إحدى مهارات المستقبل».

وأضاف معاليه «من خلال توظيف هذه القدرات، نحن نفتح آفاقاً جديدة لدفع عجلة البحث والتطوير، ونسهم بشكل فعال في جعل أبوظبي محوراً عالمياً للابتكار».

وتشارك «أدنوك » في دعم هذا الحدث بصفتها الراعي الرئيس، وذلك في إطار دعمها للجهود الهادفة لتطوير التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تكنولوجيا سباقات السيارات ذاتية القيادة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتحقيق الريادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تعمل أدنوك على دمج هذه التقنيات في كافة جوانب أعمالها لضمان مواكبتها للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في دعم المحتوى الوطني ونمو واستدامة القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف معاليه «تأتي رعاية أدنوك لهذا الحدث الأول من نوعه، ضمن جهودها المستمرة لتشجيع ودعم البرامج والمبادرات التي تعزز التقدم التكنولوجي ونشر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة لرفع قدرة وتنافسية مختلف القطاعات وتعزيز نموها المستدام».

وقال «ضمن النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، تلتزم أدنوك بمواصلة الاستثمار في الابتكار والتقنيات والحلول المتقدمة والذكاء الاصطناعي ونشرها عبر قطاعات أعمالها كافة في سعيها لضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول».