جمعية الخيول العربية تنظم النسخة الثانية من «مزيون الأوصاف»



أبوظبي (وام)



أعلنت جمعية الخيول العربية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، تنظيم النسخة الثانية من جائزة «مزيون الأوصاف» لأجمل اسم مولود خيل عربي محلي لعام 2024 في دولة الإمارات «فئة الأمهار والمهرات»، والتي تهدف للارتقاء باللغة العربية، وتشجيع ملاك ومربي الخيل على تسمية الخيل بأسماء عربية أصيلة.

وسيتم تتويج الخيول الفائزة بالمراكز الأولى لفئتي الأمهار والمهرات بدروع وجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 200.000 درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على درع ذهبية ومبلغ 50.000 درهم، والثاني الدرع الفضية ومبلغ 30.000 درهم، والثالث على الدرع البرونزية ومبلغ 20.000 درهم، وتوزع باقي الجوائز على بقية المشاركين بحسب ترتيبهم.

وجاء اسم الجائزة «مزيون الأوصاف» استلهاماً من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكلماته وسيراً على نهجه بالحرص على التراث واللغة العربية وخاصة اهتمامه بالخيل العربية.

ويشترط للمشاركين في الجائزة أن يكون الاسم باللغة العربية، وتكون الخيل من مواليد الدولة في الفترة من 01 - 12 - 2022 إلى 1 - 01 - 2024 والمالك هو المربي للخيل، وأن تكون الخيل مسجلة في سجل الأنساب لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، ويحق للمالك المشاركة بثلاثة خيول. وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة للخيول يومي 24 و25 أبريل الجاري من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، وسيتم اختيار الأسماء الفائزة من قبل لجنة التحكيم من ذوي المعرفة والخبرة في اللغة العربية بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ومن أهم المعايير التي سيتم التركيز عليها أن يكون الاسم باللغة العربية، وذا معنى، وأن يكون فريداً من نوعه «غير مكرر».