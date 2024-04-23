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الرياضة

5300 مشارك في «ألعاب مدارس دبي»

5300 مشارك في «ألعاب مدارس دبي»
23 ابريل 2024 18:54

 
دبي (الاتحاد) 

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تصدرت «جيمس مودرن أكاديمي» و«جميرا» و«سنمارك» قائمة فئة المدارس الابتدائية، بينما تقدمت «جيمس مودرن أكاديمي» و«أكاديمية جيمس العالمية» و«أكاديمية جيمس ولينجتون» الفئة الثانوية، في منافسات الفصل الثاني من «دورة ألعاب مدارس دبي»، إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 5300 طالب وطالبة.
وتمثل البطولة أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، وتنظمها شركة «إي أس أم» للعام الرابع على التوالي. 
وشهدت الدورة في فصلها الثاني تجارب رياضية في مختلف البطولات التي أقيمت في أبرز المواقع بدبي، شارك خلالها طلاب من 200 مدرسة حكومية وخاصة في 7 ألعاب رياضية متنوعة هي: كرة القدم، وسباق الدراجات الهوائية، والكاراتيه، والشطرنج، وكرة الشبكة (نت بول)، والتنس، والرياضات الإلكترونية.
وتقام 8 بطولات رياضية ضمن فعاليات الفصل الثالث للدورة تتواصل منافساتها حتى يوم 25 يونيو هي: السباحة، البادل، الكرة الطائرة، كرة السلة، الكركيت، الريشة الطائرة، الألعاب الموحدة لأصحاب الهمم، والرياضات الإلكترونية.
وقال أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي:«الفصل الثاني من الدورة كشف عن الكثير المواهب الرياضية، من خلال المشاركة الواسعة من الطلبة والطالبات الذين خاضوا منافسات قوية مليئة بالحماس، والتشويق في مختلف الألعاب الرياضية، وشهدنا نهائيات قوية في مختلف الرياضات أظهرت مستويات مذهلة من المواهب الرياضية في مختلف المراحل العمرية».
وأضاف: «تلعب الدورة الرياضية الأكبر من نوعها دوراً أساسياً في تحقيق سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتعد مجالاً رحباً لصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات جنباً إلى جنب مع نشر ممارسة الرياضة في صفوف طلبة المدارس من أجل حياة صحية سليمة ونشيطة لجميع الطلبة».

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دبي
مجلس دبي الرياضي
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