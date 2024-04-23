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الرياضة

سارة العامري تتفوق في الدوري العالمي للكاراتيه

سارة العامري تتفوق في الدوري العالمي للكاراتيه
23 ابريل 2024 19:17

 
الشارقة (الاتحاد)

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حقق فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة نتائج مميزة خلال مشاركته الأخيرة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة على مدار الثلاث أيام الماضية، تحت إشراف الاتحاد الدولي، ونجحت اللاعبة سارة العامري في تحقيق إنجاز مهم بفوزها على منافستها المغربية صاحبة ذهبية الدوري العالمي بأنطاليا والمصنفة الخامسة عالمياً 6/ 2، وخسرت أمام بطلة أوكرانيا 3/ 6، وتعادلت مع بطلة اليابان صفر/ صفر في منافسات تحت 61 كجم، وفي منافسات 50 كجم التي خاضتها لاعبة النادي البطلة حوراء العجمي، نجحت حوراء في الفوز على لاعبة قبرص 1/ صفر، وعلى لاعبة إسبانيا 8/ 6، وخسرت مواجهتها الثالثة أمام لاعبة كولومبيا 2/ 10، وكانت بعثة فريق الكاراتيه بالنادي ضمت الإدارية حليمة الرئيسي، والمدربة هالة البودي، واللاعبتان سارة العامري، وحوراء العجمي.
الجدير بالذكر أن بطولات الدوري العالمي للكاراتيه التي تنظم على مدار العام تحت إشراف الاتحاد الدولي يخوضها أبطال وبطلات اللعبة، بهدف الحصول على أرقام تصنيفية جديدة تؤهلهم للاشتراك في بطولة العالم المقبلة.
من جانبها، أكدت مدربة الفريق هالة بودي سعادتها بنتائج المشاركة في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه بالقاهرة، وأشارت البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركات اللاتي مثلن الكثير من الدول التي لها تاريخ كبير في اللعبة.
وذكرت نجح فريق النادي في ترك بصمة مهمة في البطولة خاصة على المستويين التكتيكي والفني، وذلك بفوز اللاعبة سارة العامري على المصنفة الخامسة على مستوى العالم، ونجاح حوراء العجمي في تحقيق أكثر من فوز مهم في البطولة.

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