بدء العد التنازلي لـ «ملحمة القفال»

دبي (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثالث والثلاثين للمسافات الطويلة الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشكيل فرق العمل واللجان العاملة في الحدث المرتقب، وذلك خلال الاجتماع الأول برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويقام السباق خلال الفترة من 11-19 مايو المقبل، وينطلق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً، حيث يجسد الحدث صورة فريدة من صور الماضي، ويعد التظاهرة الأعرق لأكثر من ثلاثة عقود.

ويحتفل السباق هذا العام بإطفاء الشمعة الثالثة والثلاثين، حيث سجل مسيرة ظافرة وناجحة بدأت عام 1991 وجاءت انطلاقته ترجمة لفكرة مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليحمل رسالة ذات قيم للأجيال المتعاقبة، من أجل المحافظة على إرث الأجداد والآباء الذين ارتبطت حياتهم بالبحر باعتباره مصدر الرزق والخير الوفير.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة في الاجتماع الأول بفندق أبراج الإمارات على تقارير عمل اللجان التي شكلت لإنجاح سباق النسخة الثالثة والثلاثين لمهرجان القفال، وتشمل لجنة الدعم الرياضي ولجنة الدعم اللوجستي والمشتريات ولجنة الإعلام والتواصل والفعاليات ولجنة الصحة والسلامة ولجنة الفحص الفني والسلامة والتحكيم، والتي قطعت أشواطاً متميزة في التنسيق والمتابعة

كما اطمأنت اللجنة العليا على الترتيبات الخاصة باعتماد الجدول الزمني الخاص بالنسخة الثالثة والثلاثين وتأمين سلامة المشاركين وانتقالهم بشكل آمن إلى جزيرة صير بونعير مقر الانطلاقة والتنسيق مع الجهات المسئولة والجهات المعنية في حكومة الشارقة، وكذلك ترتيبات قافلة النادي إلى مكان الانطلاقة وخطط العمل فيما يتعلق بالنقل التلفزيوني، والتي ستتبلور أكثر خلال الاجتماع العام بين اللجنة المنظمة والشركاء، والذي سيعقد يوم غد.

وأكد أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة العليا المنظمة، لسباق القفال 33 خلال الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين جميع اللجان والتنسيق المحكم لإنجاح التظاهرة المرتقبة وإظهار نسخة أكثر تميزاً، والعمل كذلك على تسهيل مهمة المشاركين من ملاك ونواخذه وبحارة، مبيناً أن هذا الأمر يبقى على رأس أولويات العمل.

الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال في نسخته رقم 33 يضم كلاً من أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيساً للجنة وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من أعضاء مجلس الإدارة وهم خالد خميس بن دسمال وخالد علي البلوشي ومحمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي ومحمد فضل السعدي مقرراً للجنة العليا.