إيمري يُجدّد عقده مع أستون فيلا



لندن (أ ف ب)

جدّد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عقده حتّى 2027، وفقاً لما أعلنه النادي الإنجليزي.

تولّى إيمري «52 عاماً» الإدارة الفنيّة خلفاً لستيفن جيرارد في نوفمبر 2022، حين كان الفريق يصارع للبقاء، وقاده إلى نصف نهائي «كونفرنس ليج» هذا الموسم كما المركز الرابع في الدوري راهناً وعلى مشارف التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي مدينة برمنجهام المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن توتنهام الخامس الذي لعب مباراتين أقل.

ويُعدّ أستون فيلا النادي الإنجليزي الوحيد الذي لا يزال يشارك في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، ويلعب مع أولمبياكوس اليوناني في نصف نهائي «كونفرنس ليج» أملاً بتحقيق أول لقبٍ أوروبي منذ 1982، حين توّج بكأس الأندية الأوروبية الأبطال.

وارتبط اسم إيمري الذي قاد إشبيلية إلى التتويج بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ثلاث مرات ودرّب باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال، ببايرن ميونيخ الألماني، وعدد من أنديةٍ أوروبية كبيرةٍ أخرى.

قال الإسباني الذي كان عقده يمتد حتّى 2025 «نحن نستمتع بطريقتنا مع جمهور فيلا، المالكين، الإدارة وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين نفتخر بهم».

وأضاف «أنا والإدارة نتشارك رؤية الملّاك، المصري ناصف ساويرس والأميركي ويس إيدنس داعمان ومحترمان للغاية، ولدينا بيئة جيدة والبنية المناسبة لتطوير هذا النادي».

وتابع المتوّج مع فياريال الإسباني بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2021 «يجب أن نحافظ على روح العمل الجاد، القرارات الذكية والتنسيق مع المالكين، سنعمل على التحسّن بشكلٍ أفضل، وسنطالب بالأفضل من بعضنا البعض، الطموح يجب أن يكون دائماً محرّك هذا المشروع».

بدوره، قال ساويرس «نحن متحمّسون ونقوم ببناء عملية رياضية حول إيمري لدعمه بفكرة إعادة أستون فيلا أحد المشاركين في تأسيس كرة القدم الإنجليزية، والذي نستعد للاحتفال بعامه الـ150، إلى مستواه التاريخي».