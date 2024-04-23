5 بطولات دولية تتصدر 11 فعالية في دبي



دبي (الاتحاد)



تشهد دبي تنظيم 5 بطولات دولية من بين 11 فعالية رياضية دولية ومحلية تنافسية ومجتمعية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مختلف مناطق دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وتتصدر بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة دبي 2024 قائمة البطولات الدولية التي تقام خلال الأسبوع الجاري، وتنطلق البطولة الأربعاء بمضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي.

وتقام بطولة شركات الطيران العالمية للكرة الطائرة من 26 إلى 28 أبريل في شباب الأهلي، بمشاركة 54 فريقاً، منها 25 فريقاً في الكرة الطائرة داخل الصالات، و29 فريقاً في الكرة الطائرة الشاطئية.

وتجري بطولة إي إم دي فايت نايت الدولية للملاكمة 28 أبريل، في قاعة ذا أجندة، بمدينة دبي للإعلام بمشاركة 13 ملاكماً وملاكمة، من مختلف دول العالم، وبطولة أونلي كومس الدولية للملاكمة في فندق أرماني ببرج خليفة 26 أبريل، بمشاركة 20 ملاكماً وملاكمة، يخوضون 10 نزالات قوية أمام أعلى برج في العالم.

وتقام بطولة ستركس الدولية للجمباز الإيقاعي، في عالم دانوب للرياضة، بمدينة الحبتور 27 و28 أبريل، بمشاركة 250 لاعبة ضمن الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، ويمثلن 30 فريقاً من 15 دولة، وتقام بطولة هاميلتون أكواتيكس للمبتدئين 28 أبريل في أكاديمية جيمس دبي الأميركية بمنطقة البرشاء، كما تقام بطولة الإمارات للتجديف الحديث، في جزر دبي، وبطولة الإمارات للشراع الحديث في نادي دبي للإبحار 27 و28 أبريل، وسباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان للمسافات 3 و5 و10 و16 كيلومتراً، كما تقام بطولة بودوكان للكاراتيه في كلية كنت بمنطقة ند الشبا.