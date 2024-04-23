الشارقة يواجه الوصل في كأس رئيس الدولة لليد



رضا سليم (دبي)



أسفرت قرعة كأس رئيس الدولة للرجال لكرة اليد، والتي تقام من 17 إلى 25 مايو المقبل، بنظام خروج المغلوب، عن مواجهات قوية في «التمهيدي»، حيث يلتقي الشارقة مع الوصل، والجزيرة مع العين، والنصر مع مليحة، ودبا الحصن مع شباب الأهلي 17 مايو على ملاعب محايدة.

وأجرت لجنة المسابقات القرعة بحضور ناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، وممثلي الأندية المعنية، وهي الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والوصل والعين ومليحة والنصر ودبا الحصن، ووضعت اللجنة الشارقة طرفاً أول للمباراة الأولى، بوصفه حامل اللقب وشباب الأهلي طرفاً ثانياً للمباراة الرابعة بوصفه وصيف الدوري في الموسم الماضي.