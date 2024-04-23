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الرياضة

فان آرت يعود من «الحادث الخطير»

فان آرت يعود من «الحادث الخطير»
23 ابريل 2024 21:04

 
بروكسل (أ ف ب)

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عاد الدرّاج البلجيكي فاوت فان آرت إلى التمارين، بعد شهر على إصابته الخطيرة في طواف حول فلاندرز، وفقاً لما أعلنه فريقه فيسما-ليس.
وتعرّض فان آرت «29 عاماً» لكسور في الترقوة والقفص الصدري والأضلاع، كما لإصابة في الرئة في طواف اليوم الواحد الذي أقيم في 27 مارس الماضي.
وقال الدرّاج في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي «لقد مرّ نحو أربعة أسابيع، وأنا سعيد بالعودة إلى التدريب في الخارج».
وغاب فان آرت عن سباق باريس-روبي الفرنسي، كما استُبعد عن طواف إيطاليا «جيرو» الذي ينطلق في الرابع من مايو المقبل، حيث كان يأمل أن يشارك للمرة الأولى.
ولم يُحدّد بعد موعد عودة الدرّاج البلجيكي إلى السباقات، لكن هدفه هذا الموسم هو الفوز بالميداليات في أولمبياد باريس 2024.

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