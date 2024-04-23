مدافع روما يتجاوز «الانهيار»!

روما (رويترز )



أعلن نادي روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أن مدافعه إيفان نديكا حصل على الضوء الأخضر لاستئناف النشاط الرياضي، بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات، وذلك بعد أيام من انهيار اللاعب «24 عاماً» على أرض الملعب خلال مباراة أمام أودينيزي.

وخرج نديكا المولود في باريس، ويمثل منتخب كوت ديفوار محمولاً على محفة، بعد سقوطه على ظهره على أرض الملعب، قبل 18 دقيقة على نهاية اللقاء الذي تقرر إلغاؤه والنتيجة 1-1.

وكان نديكا واعياً لكن الألم كان واضحاً عليه، وكان يدلك صدره بيده اليمنى، بينما هرع الفريق الطبي لنجدته.

وخرج من المستشفى بعد يوم من الحادث الذي وقع في 14 أبريل.

وقال روما في بيان «خضع نديكا لسلسلة من الفحوصات للقلب والرئة».

وأكدت الفحوصات عدم وجود أمراض في القلب وتعافيه من الأعراض التي ظهرت عليه خلال المباراة.

وأضاف «بالتالي أصبح اللاعب جاهزاً لاستئناف النشاط الرياضي الذي سيتم مراقبته في الأيام التالية».

ويحل روما، الذي يحتل المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي قبل ست مباريات على نهاية الموسم، ضيفاً على نابولي يوم الأحد المقبل.