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الرياضة

تأجيل احتفالات الإنتر بلقب «الكالشيو»

تأجيل احتفالات الإنتر بلقب «الكالشيو»
23 ابريل 2024 22:21

 
روما (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن مباراة الإنتر وتورينو المقررة مبدئياً السبت تأجّلت إلى ظهر الأحد، ويتبعها عرض بالحافلة في شوارع ميلانو لبطل «الكالشيو» الجديد.
وأوضحت الرابطة في بيان «بناءً على طلب محافظة ميلانو، ستقام مباراة المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي بين الإنتر وتورينو يوم الأحد الساعة 12:30 ظهراً، بدلاً من السبت الساعة 3:00 عصراً».
وأعلن الإنتر على الفور أن «حافلة ذات طابقين تقلّ أبطال إيطاليا ستغادر سان سيرو، بعد المباراة مباشرة للوصول إلى ساحة الكاتدرائية» في وسط المدينة.
وكان الإنتر خطّط مبدئياً للاحتفال بلقب الدوري الإيطالي العشرين في تاريخه، وهو الأول منذ عام 2021، اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
لكن الظروف الجوية في العاصمة «اللومباردية» أجبرت نادي الـ «نيراتزوري» على مراجعة خططه.
وسبق أن احتفل آلاف عدة من أنصار الإنتر باللقب أمام «دومو»، كاتدرائية ميلانو، مساء الاثنين بعد الفوز على الغريم التقليدي والجار ميلان 2-1 في الديربي الذي ضمِن له اللقب.

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان
ميلان
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