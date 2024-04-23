«ختامي الوثبة».. «البطين» تعانق «ناموس النخبة» في «الحول المحليات»

عبدالله عامر (الوثبة)

واصل المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024»، فعالياته بنجاح وسط مشاركة كبيرة من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي.

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث عشر من المهرجان التي أقيمت للحول والزمول والسودانيات لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بعاصمة الميادين بالوثبة.

وشهدت المنافسات إقامة 20 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية وتضمنت شوطين للحول والزمول السودانيات، و10 أشواط في الفترة المسائية.

وتألق العنصر النسائي في النسخة الحالية من المهرجان، بعد أن ظهر شعار نورة خليفة السويدي، بقوة في الحول والزمول، وحصدت ناموس وخنجر النخبة في الشوط الأول، بالفترة المسائية عن طريق «البطين» التي تُوجت بلقب الحول المحليات، مسجلة 12:47:07 دقيقة، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم.

وحققت «روعة» لمانع علي حماد الشامسي أفضل توقيت زمني، وانتزعت ناموس الشوط الثاني للحول المهجنات، حيث أنهت مسافة الشوط في 12:32:07 دقيقة، وأهدى «ذي قار» الهجن القطرية ومالكه ناصر عبدالله المسند ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، وأحرز المركز الأول بزمن قدره 12:40:02 دقيقة.

وشهدت أشواط الحول والزمول تنافساً وندية من جميع الشعارات المشاركة، حيث فاز «صياد» لعوض خويتم بخيت العامري بلقب الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت 12:56:00 دقيقة، بينما انتزع «مزعل» لسعيد قنازل حمرور العامري ناموس الشوط الخامس للزمول المحليات بزمن 13:01:07 دقيقة، وذهب ناموس ولقب الشوط السادس لـ«شواهين» المملوكة لثامر سيف المرر بتوقيت 12:49:05 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط من السابع وحتى العاشر عن فوز «لينا» بشوط الحول المهجنات وأهدت مالكها ناصر عبدالله المسند اللقب الثاني في منافسات أمس، و«قرضاب» للعصري حمد بالحب العامري في الشوط الثامن، و«نيير» لسالم أحمد دري الفلاحي في الشوط التاسع، بينما اختتمت «حشيمة» لعتيق سالم عبدي الحميري المنافسات وتوجت بلقب الشوط العاشر.

من ناحية أخرى، تتجه الأنظار إلى منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي تقام اليوم، حيث سيكون الصراع على الرموز الغالية في الفترة المسائية، بينما تشهد الفترة الصباحية 14 شوطاً.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 8 رموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، 4 منها للأبكار والقعدان المفتوح والمحليات، و4 للأبكار والقعدان المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، حيث يحصد الفائز بلقب الشوط الأول الكأس، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم، وفي الشوط الثاني بندقية ومليون درهم، بينما يحصل المتوج بلقب الشوط الثالث على كأس ومليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط الرابع على شداد و800 ألف درهم.



بندقية وشداد

في أشواط الإنتاج، يحصل الفائز بشوط الأبكار المحليات على كأس ومليون درهم، وبندقية و800 ألف درهم لبطل الشوط السادس للثنايا القعدان المحليات الإنتاج، أما الشوطان السابع والثامن للأبكار والقعدان المهجنات الإنتاج فيحصل الفائزان الأول والثاني فيهما على كأس ومليون درهم، وشداد و800 ألف درهم.



«طاعة» تخطف الأنظار في «الأشواط الصباحية»

شهدت الفترة الصباحية منافسات قوية في فئة الحول والزمول لهجن الجماعة، 10 أشواط قوية لمسافة 8 كلم، وتصدرت «طاعة» لأحمد مبارك بن رغاش الشامسي، أول الأشواط، واستطاعت أن تقطع مسافة الشوط بتوقيت بلغ 12:28:4 دقيقة.

وفي الشوط الثاني حلقت «شروق» لراشد محمد راشد بن غدير الكتبي، بعد أن أنهت مراحل الشوط بتوقيت 12:33:2، وطار «مشيرب» لحمد سالم علي بن جهويل النائب المري، بناموس الشوط الثالث، بعد أن أنهى المسافة في 12:51:5 دقيقة، وفي الشوط الرابع استطاع «العاصوف» لأحمد بن سلطان الحلامي، الوصول إلى خط النهاية في المركز الأول، بعد أن قطع المسافة في 12:48:1 دقيقة.

وفي الشوط الخامس ذهب الناموس إلى «طموح» لمبارك بن حمد بالعود العامري، بعد أن قطعت مراحل الشوط بتوقيت 12:30:0 دقيقة، وأهدت «شبا» مالكها نصار عبدالله أحمد عبدالله المساعد، ناموس الشوط السادس، منهية مراحل الشوط بزمن 12:32:7 دقيقة، وتمكن «بلدنا» نفس المالك السابق من التفوق، والحصول على ناموس سابع الأشواط والمركز الأول بتوقيت 12:26:4 دقيقة «أفضل توقيت»، وفي الشوط الثامن فازت «أمجاد» لأحمد بن سلطان الحلامي، على منافسيها محرزاً المركز الأول بزمن 12:39:9 دقيقة.

وقبضت «شلاعة» لعبدالباقي محمد الصديق محمد، على ناموس الشوط التاسع، بعد أن قطعت مراحل الشوط بزمن 13:21:8 دقيقة، وفي الشوط العاشر نجحت «زلزال» لراشد علي بن عدي الكتبي، في خطف الناموس والمركز الأول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 13:29:2 دقيقة.