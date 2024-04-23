الإمارات على قمة كرة القدم والشطرنج ووصيفة «الريشة» في «خليجية الشباب»

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت الإمارات رصيدها إلى 168 ميدالية ملونة، بعد أن أضافت منتخبات الشطرنج، وكرة القدم، والريشة الطائرة، والدراجات 13 ميدالية، بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية، وفي جدول ترتيب الميداليات، تواصل السعودية احتلال المركز الثاني بـ 57 ميدالية «27 ذهبية، و18 فضية، و12 برونزية»، والكويت المركز الثالث بـ 57 ميدالية «14 ذهبية، و21 فضية و22 برونزية»، وعززت سلطنة عُمان موقعها في المركز الرابع بـ 42 ميدالية «16 ذهبية، و11 فضية، و15 برونزية»، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ 36 ميدالية «9 ميداليات ذهبية، و11 ميدالية فضية، و16 برونزية»، ثم قطر في المركز السادس بـ 21 ميدالية «9 ذهبيات، و5 فضيات و7 برونزيات». وتوج منتخب الناشئين تحت 17 عاماً بذهبية كرة القدم، بعد فوزه على نظيره الكويتي 2-0، في المباراة التي أُقيمت على استاد آل نهيان.

وسجل ثنائية منتخبنا الوطني علي حسن الجسمي في الدقيقة (50)، وعادل خميس مبارك (85).

وأنهى منتخبنا الوطني مشاركته برصيد 6 نقاط، متساوياً مع المنتخبين العُماني والكويتي بالرصيد نفسه، لكن تفوق «الأبيض» بالمواجهات المباشرة، في حين حل العُماني وصيفاً، والكويتي ثالثاً.

وفي ختام المنافسات، قامت اللجنة المنظمة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وشارك في مراسم التتويج: محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، أمل بوشلاخ، عضو اللجنة المنظمة للدورة الخليجية للشباب، عضو اتحاد الكرة، وإبراهيم العسم، عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الإعلامية، وخلود الظاهري، عضو اللجنة المنظمة، وفهد الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ونال أبطال الشطرنج 9 ميداليات جديدة من أصل 12 وزعت في بطولة الشطرنج السريع للفردي، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، ليرفع منتخبنا رصيده العام في «لعبة الأذكياء» إلى 21 ميدالية ملونة، منها 10 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات.

واختتمت بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، منافسات كرة الريشة، بإقامة مسابقة الفرق، وأحرز الفريق السعودي الذهبية، بعد تفوقه على فريق الإمارات الثاني بفارق 5 نقاط 75-70 بعد مباراة ماراثونية أبلى فيها لاعبو الفريقين بلاء حسناً، ليرفع «الأخضر» رصيده في اللعبة إلى 8 ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية، وفضيتان، وبرونزيتان.

واختتم منتخبنا مشواره في البطولة بسبع ميداليات على مستوى الفردي والزوجي المختلط والفرق، وهي كالتالي: ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وظفر الأحمر البحريني بميدالية فضية، و4 برونزيات، فيما نال الفريق الكويتي ميدالية ذهبية وبرونزيتين.

وزاد دراجو الإمارات من محصلة منتخباتنا في الدورة بإحرازهم ميداليتين جديدتين في أول أيام منافسات الدراجات الهوائية، حيث أحرز المنتخب الميدالية الذهبية لسباق الفرق ضد الساعة لفئة الشباب، في حين نال المنتخب السعودي الميدالية الفضية، وحصل المنتخب البحريني على الميدالية البرونزيّة.

راشد بن حميد: حصاد قياسي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا للدورة، بعد تتويجه أبطال الشطرنج، أن الحدث الخليجي الكبير حقق نجاحاً كبيراً، من خلال شهادة المشاركين في الدورة، سواء كانوا لاعبين أو إداريين أو فنيين، وهناك حالة من الرضا عن التنظيم والخدمات المقدمة خلال الحدث.

وأوضح أن الدورة كشفت عن مواهب إماراتية شابة، ونجحت في تحقيق ميداليات، وهو ما يمثل بداية لإنجازات كبيرة، لكون الإنجازات تبدأ على المستوى المحلي، ثم الخليجي، وبعدها الآسيوي والعالمي، كما أن المشاركة والاحتكاك مع الرياضيين في الخليج يكسبان أبطالنا خبرات متعددة، ويصقلان مهاراتهم، وستكون هذه الخطوة بداية في الاتجاه إلى العالمية.

وأشار رئيس اللجنة العليا للدورة إلى أن أبطال الإمارات حققوا أرقاماً قياسية من الميداليات، وبفارق كبير عن بقية المنتخبات الخليجية، وهو ما يبشر بالخير بأن لدينا الكفاءات الإدارية والاتحادات القوية التي تعمل على صقل لاعبيها، وتحقق بهم نتائج جيدة، ولدينا أمل أن يواصل أبطال الإمارات تحقيق الإنجازات على المستويات القارية والعالمية.