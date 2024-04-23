العين إلى نهائي«أبطال آسيا»

رضا سليم (دبي)



«تاريخ العظماء» لا يكتبه إلا «الزعيم»، ومن جديد سطر العين صفحة جديدة من إبداعاته، بالتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، للمرة الربعة في تاريخه، بعد تفوقه على الهلال السعودي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي نصف نهائي البطولة، بعدما انتهت مباراة الإياب لمصلحة «الأزرق» 2-1، والتي جرت بينهما باستاد «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض، وينتظر «الزعيم» العيناوي الفائز من يوكوهاما الياباني وأولسان الكوري الجنوبي.

جاءت المواجهة مثيرة من الدقائق الأولى، بعدما احتسب الحكم أحمد العلي ضربة جزاء على العين، بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، ترجمها «صاحب الأرض» إلى التقدم بالهدف الأول عن طريق روبن نيفيز في الدقيقة الرابعة، وهو الهدف السادس له مع فريقه خلال 41 مباراة، إلا أن لاعبو «الزعيم» العيناوي نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 12، إثر تسديدة قوية لإيريك، من تمريرة يحيى نادر لتعود المواجهة إلى «نقطة التعادل» المبكر.

العين إلى نهائي آسيا



ويعد هدف إيريك هو الأول للعين في شباك «الأزرق» على ملعبه في الرياض، منذ «نسخة 2006»، والتي انتهت 2-1 لمصلحة «أصحاب الأرض»، وهو الثاني على الإطلاق، حيث سجل «الزعيم» هدفاً وحيداً فقط بالرياض، خلال 6 لقاءات جمعت الفريقين منذ 2003.

ولعب جيسيوس مدرب الهلال بكل الأوراق الهجومية، والاعتماد على الأطراف، من خلال تحركات ياسر الشهراني، وسالم الدوسري، ونيفيز، ومالكوم، والشهري، إلا أن كريسبو مدرب العين لعب بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال محاولة السيطرة على وسط الملعب، والاعتماد على تحركات سفيان رحيمي وكاكو وإيريك، بالإضافة إلى دور يحيى نادر في وسط الملعب، إلا أن إيريك كان أول التغييرات الإجبارية، بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 18، ولعب سعيد جمعة بدلاً منه.

ورغم الاستحواذ للهلال، إلا أن لاعبي العين تعاملوا مع المباراة جيداً، وكاد أحمد برمان يسجل هدفاً بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 24، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم، ويسدد رحيمي كرة بجوار القائم.

وتشهد الدقيقة 40 سقوط رحيمي داخل المنطقة، واحتسب الحكم أحمد العلي ضربة جزاء، قبل أن يتراجع عن القرار، بعدما عاد إلى «الفار»، وبعدها يهدر رحيمي كرة أخرى أمام مرمى ياسين بونو، ويحتسب العلي 11 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 1-1، ليسجل رقماً قياسياً، لأنه أكبر عدد من الدقائق يُحْتَسَب للنصف الأول من مباراة على الإطلاق منذ الاستعانة بتقنية «الفار» في البطولة.

وشهد الشوط الأول تفوقاً نسبياً للعين، حيث سدد لاعبوه 7 كرات على المرمى، مقابل 6 لـ «أصحاب الأرض»، وصوّب كل فريق كرتين بين القائمين والعارضة، بينما حصل «البنفسج» على فرصتين مؤكدتين للتهديف، مقابل فرصة واحدة لـ «الأزرق».

وبدأ الأزرق الشوط الثاني بالتغيير الأول، بنزول سلمان الفرج، وخروج صالح الشهري، وتشهد الدقيقة 51 الهدف الثاني للهلال، عن طريق سالم الدوسري، وينجح خالد عيسى في إنقاذ مرماه من انفراد كامل لميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 59، ويشارك فلاح وليد بدلاً من أحمد برمان، ويتألق خالد عيسى في الذود عن مرماه في أكثر من كرة.

تصل المواجهة إلى خط النهاية، ويحتسب الحكم 9 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً من الضائع، ويتصدى خالد عيسى للعديد من الكرات، وتنتهي المباراة بفوز الهلال 2-1، إلا أن «الزعيم» تأهل عن استحقاق إلى المباراة النهائية بالفوز 5-4 في مجموع المباراتين.