عبدالله بن زايد: مبروك لـ«دار الزين»

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بتأهل نادي العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على حساب مضيفه الهلال السعودي 1-2، ليتفوق «الزعيم» بواقع 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبروك لدار الزين».

وبارك الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، تأهل «الزعيم» للنهائي القاري، وقال عبر حسابه في منصة «إكس»: «خير من يمثل الوطن في المحافل الرياضية مبروك لكرة الإمارات، جمهور العين الوفي تستاهلون النهائي اللي متعودين عليه».