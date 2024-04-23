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الرياضة

عبدالله بن زايد: مبروك لـ«دار الزين»

عبدالله بن زايد: مبروك لـ«دار الزين»
24 ابريل 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، بتأهل نادي العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على حساب مضيفه الهلال السعودي 1-2، ليتفوق «الزعيم» بواقع 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «مبروك لدار الزين».
وبارك الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، تأهل «الزعيم» للنهائي القاري، وقال عبر حسابه في منصة «إكس»: «خير من يمثل الوطن في المحافل الرياضية مبروك لكرة الإمارات، جمهور العين الوفي تستاهلون النهائي اللي متعودين عليه».

عبدالله بن زايد
العين
الهلال السعودي
دوري أبطال آسيا
نهائي دوري أبطال آسيا
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