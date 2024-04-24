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الرياضة

«المدفعجية» يقصف جبهة «البلوز»

«المدفعجية» يقصف جبهة «البلوز»
24 ابريل 2024 08:20

لندن (أ ف ب)

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انفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتاً، بعد اكتساحه ضيفه وجاره تشيلسي 5-0، على «ملعب الإمارات» في «ديربي لندن»، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.
وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار (4) وبن وايت (52 و70) والألماني كاي هافيرتز (57 و65) الأهداف.
وعزز «المدفعجية» رصيده في الصدارة بـ77 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شريكهم السابق ليفربول الذي يلعب مع مضيفه إيفرتون، وأربع عن مانشستر سيتي «حامل اللقب» ضيف برايتون في مباراتين مؤجلتين من المرحلة ذاتها، علما أن السيتي له مباراة مؤجلة مع توتنهام يخوضها في 14 مايو المقبل.
وأكّد أرسنال تفوّقه على تشيلسي بعدما تغلّب عليه للمرة الخامسة في آخر ست مباريات «تعادل في الأخيرة منها 2-2» ضمن جميع المسابقات.
وتكبّد تشيلسي الذي خرج بموسمٍ صفريّ خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي 0-1 في نصف نهائي كأس إنجلترا، وتجمّد رصيده عند 47 نقطة في المركز التاسع.
وهذه أثقل خسارة لـ «البلوز» في جميع المسابقات منذ سقوطه الكبير أمام مانشستر سيتي 0-6 في المرحلة 26 من الدوري في فبراير 2019، كما أنها أكبر خسارة أمام أرسنال تحديداً، وأكبر خسارة في دربي لندن عموماً أمام جميع الفرق منذ سقوطه أمام كوينز بارك رانجرز (0-6) في 1986 وفقاً لـ «أوبتا» للإحصاءات.

الدوري الإنجليزي
أرسنال
تشيلسي
ليفربول
مانشستر سيتي
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