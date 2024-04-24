أرتيتا يشيد بـ «المحبوب»!



لندن (د ب أ)



أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بأداء فريقه، وسعيه بقوة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الأولى، منذ موسم 2003-2004.

وصرح المدرب الإسباني عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء، وإسعاد جماهيرنا التي كانت فخورة، إنه «ديربي كبير»، وندرك قيمته تماماً بالنسبة للجماهير».

وأضاف أرتيتا عقب الفوز على تشيلسي 5- صفر: «سعيد للغاية بأداء الفريق، والآن نستريح ونستمتع، ثم نتطلع لمواجهة توتنهام».

وأشاد مدرب أرسنال بمارتن أوديجارد، قائلاً إن لاعب الوسط النرويجي يستمتع بأداء مهامه قائداً للفريق.

وقال أرتيتا: «هناك سؤال يتردد دائماِ بشأن كيفية التعامل مع الأمور، وأداء دور مختلف وتمثيل النادي أمام الجميع».

وأضاف: «لقد أدى أوديجارد دوره بطريقة مذهلة»، إنسان طبيعي ومحبوب من الجميع، فهو ليس من النوعية التي تميل للصراخ والصوت العالي، بل إن الطريقة التي يرفع بها مستواه أراها أكثر من كافية لإقناع الجميع بالسير على خطاه».