كلوب: لا أحد يحدثني عن الأداء



لندن (د ب أ)



أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن الأولوية في هذه المرحلة من الموسم، تنصب على تحقيق نتائج إيجابية، في ظل مساعيه لتحقيق فوز نادر أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في «الديربي الأخير» له مع الفريق.

وخسر كلوب مباراة واحد فقط من أصل 18 أمام إيفرتون الذي فاز في مباراة أقيمت بدون جمهور على ملعب أنفيلد في فبراير 2021، ولكن في ملعب إيفرتون اكتفى بفوزين وخمسة تعادلات.

وخلال مؤتمر صحفي، قال كلوب «أعرف أنه في المراحل الأخيرة من الموسم لا يهم تقديم أفضل أداء في العام».

وأضاف المدرب الألماني «ولكن يجب أن نفوز بالمباريات، وأعتقد أننا قادرون على ذلك، وينبغي التأكيد على الجميع بضرورة استيعاب الطريقة التي سنحاول بها الأربعاء».

وتابع «لا يمكن القول أن الأمور حالياً تسير على ما يرام، ولكن حتى قبل أسبوعين كانت الأوضاع أفضل كثيراً مما يتوقعه أحد».

وواصل مدرب ليفربول «وبعدها خسرنا مباراتين في أسبوع واحد أمام أتالانتا وكريستال بالاس، رغم أن الأداء لم يكن سيئاً مثل النتائج».

وأشار كلوب إلى أن فريقه يتعرض للانتقادات والتساؤلات بشأن عدم تسجيل الأهداف، مضيفاً «بالأرقام هناك فريقان فقط سجلا أكثر منا، وهما أرسنال ومانشستر سيتي».

واختتم تصريحاته «لكن الأمور لم تصل لحد أن فريقين سجلا 50 هدفاً أكثر منا»