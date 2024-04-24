الصحف السعودية: كريسبو في الرياض قهر النصر والهلال

عمرو عبيد (القاهرة)



تصدر هدف البرازيلي إيريك جورجينس لاعب العين، غلاف صحيفة «الرياضية» السعودية، التي كتبت عنواناً قالت فيه «العين يُلحق الهلال بالنصر»، وتابعت أن «الأزرق» فاز، لكنه خرج من البطولة القارية، ونشرت تقارير عدة عبر نُسختها الورقية، وموقعها الإلكترونية، تناولت فيها مغادرة الهلال البطولة الآسيوية من نصف النهائي للمرة الثالثة، كما ذكرت أنها المرة الخامسة لـ«الكرة الإماراتية» في نهائي دوري أبطال آسيا، بواقع 4 مرات للعين، ومرة واحدة لشباب الأهلي، وكتبت أيضاً أن سالم الدوسري دخل قائمة «توب 10» الخاصة بهدافي البطولة الآسيوية، إلا أن الحدث جاء في «ليلة حزينة»، حسب تعبيرها.



وأشادت «الرياضية» كثيراً بـ«البنفسج» الذي نجح في الإطاحة بـ«ثنائي سعودي»، ليكون رابع فريق ينجح في ذلك الأمر عبر تاريخ البطولة القارية، كما أكدت عبر «خبيرها التحكيمي الخاص» أن جميع قرارات الحكم الكويتي أحمد العلي جاءت صحيحة، خلال المباراة، وختمت تقاريرها الخاصة بالمباراة بالحديث عن نجاح مدرب العين في تلك الليلة «الاستثنائية»، وقالت «كريسبو في الرياض.. خسر القارات وقهر النصر والهلال»، حيث تذكرت زيارة نجم «الألبيسيليستي» الأسبق مع منتخب بلاده عام 1995، لخوض منافسات بطولة القارات القديمة، المعروفة وقتها باسم «كأس الملك فهد»، مشيرة إلى عدم لعب كريسبو ابن الـ19 عاماً آنذاك مع «راقصي التانجو»، خلال البطولة، لكنه ذاق مرارة خسارة اللقب في النهائي أمام الدنمارك، إلا أن مدرب العين عاد مرتين إلى السعودية، خلال أقل من شهر واحد، ليُقصي النصر والهلال على التوالي، ويبلغ نهائي الأبطال، ليداوي «جرحاً قديماً»، حسب وصف الصحيفة.

صحيفة «عكاظ» السعودية عنونت غلافها بـ«فوز هلالي بطعم الخسارة.. الزعيم يترجل عن آسيا»، وكتبت «الوطن» عن «الانتصار والوداع»، بعد فوز غير مؤثر للهلال لم يُنقذه من الإقصاء القاري، وذكرت أن «التنظيم العيناوي» تفوّق على «الاستعجال الهلالي»، وأشادت بتفوق حارس العين، خالد عيسى، الذي تألق وحرم الهلال من أهداف عدة، ليستفيد «البنفسج» من تفوقه في مباراة الذهاب بفارق هدفين، واتفقت صحيفة «الرياض» مع مواطنتها حيث عنونت صفحتها الرياضية الرئيسة بقولها: «الهلال يهزم العين ويودع».