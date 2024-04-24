السيتي يهنئ العين بالتأهل المستحق

عمرو عبيد (القاهرة

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بالعديد من تغريدات التهنئة العالمية التي حصل عليها فريق العين، بعد هذا «الإنجاز الكبير» بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا عبر بوابة الهلال السعودي، حيث وجّه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التهنئة إلى «الزعيم العيناوي»، عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية، وقال في تغريدته: «تهانينا لنادي العين الإماراتي على التأهل المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا».

ونقل حسابا الاتحاد الآسيوي، ودوري أبطال آسيا لقطات عديدة لاحتفالات نجوم «الزعيم الإماراتي» بعد التأهل، التي وثّقت اللحظات السحرية على طريق المجد، حسب وصف حساب دوري الأبطال، وقال حساب الاتحاد الآسيوي: «إن القدم اليُمنى للبرازيلي إيريك، صنعت الفارق في تلك الليلة الكبيرة، كما ذكر كلاهما أن العين تأهل إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ عام 2016.