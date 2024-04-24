ماركا: العين قتل الهلال

عمرو عبيد (القاهرة)



تابعت صحيفة «ماركا» الإسبانية أحداث «القمة الآسيوية» بين «الزعيمين»، وقالت إن العين أطاح و«قتل» الهلال، حيث نجح «البطل الإماراتي» في إقصاء «العملاق السعودي»، الذي فشل في تحقيق «الريمونتادا»، لينجح العين في بلوغ المباراة النهائية بفضل تفوقه في مباراة الذهاب، التي منحته بطاقة التأهل الذهبية، وأوقفت أيضاً سلسلة انتصارات الهلال العالمية.

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن «الصمود» منح العين بطاقة التأهل على حساب الهلال، كما قالت وكالة «رويترز»، إن العين حجز مقعده في نهائي الأبطال رغم الخسارة في الإياب أمام الهلال.