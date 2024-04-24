الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماركا: العين قتل الهلال

ماركا: العين قتل الهلال
24 ابريل 2024 10:15

عمرو عبيد (القاهرة)


تابعت صحيفة «ماركا» الإسبانية أحداث «القمة الآسيوية» بين «الزعيمين»، وقالت إن العين أطاح و«قتل» الهلال، حيث نجح «البطل الإماراتي» في إقصاء «العملاق السعودي»، الذي فشل في تحقيق «الريمونتادا»، لينجح العين في بلوغ المباراة النهائية بفضل تفوقه في مباراة الذهاب، التي منحته بطاقة التأهل الذهبية، وأوقفت أيضاً سلسلة انتصارات الهلال العالمية.

 

أخبار ذات صلة
أندية الإمارات «عقدة» الهلال
العين يكرر «ضربة الشمشون» مع أندية السعودية

وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن «الصمود» منح العين بطاقة التأهل على حساب الهلال، كما قالت وكالة «رويترز»، إن العين حجز مقعده في نهائي الأبطال رغم الخسارة في الإياب أمام الهلال.

 

دوري أبطال آسيا
العين
الهلال السعودي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©