«النقطة 37» تمنح «الملك» صدارة «تمهيدي» دوري اليد

رضا سليم (دبي)



حسم الشارقة قمة الدور التمهيدي، لدوري أقوياء اليد، قبل النهاية بجولة، بعدما نجح في الفوز على الوصل 31-26، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، ضمن الجولة الثالثة عشر وقبل الأخيرة، وانتهى الشوط الأول 17-12 لمصلحة الشارقة الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة، ليتصدر «التمهيدي»، بصرف النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام مليحة في الجولة الأخيرة، فيما صل الوصل إلى «النقطة 22» في المركز السادس.

ونجح شباب الأهلي في الفوز على الجزيرة 26-25 في المباراة التي جرت بصالة النهدة، وانتهى شوطها الأول بتقدم «الفرسان»11-9، ليرفع رصيده إلى «33 نقطة»، فيما بلغ الجزيرة «النقطة 25»، وتراجع إلى المركز الخامس.

وحافظ العين على المركز الثالث ضمن «فرق المربع»، بالفوز على النصر 36-24، في المباراة التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» 19-12، ليرفع العين رصيده إلى «النقطة 28» والنصر الأخير برصيد 17 نقطة.

ودخل مليحة «المربع الذهبي» مع الكبار، بالفوز على دبا الحصن 23-22، في المباراة التي جرت بصالة نادي خورفكان، وانتهى الشوط الأول 12-12، ليرفع مليحة رصيده إلى

«27 نقطة»، ودبا في المركز قبل الأخير «19 نقطة».

ويختتم الدور التمهيدي يوم الاثنين المقبل بـ «الجولة 14»، حيث يلتقي العين مع شباب الأهلي بصالة «البنفسج»، والجزيرة مع دبا الحصن بصالة «فخر أبوظبي»، ومليحة مع الشارقة بصالة مليحة، والوصل مع النصر بصالة «الإمبراطور».

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد موعد مباريات نصف النهائي، حيث يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى من الأول للرابع، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام الذهاب والعودة 3 و7 مايو، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية 11 مايو، ويلعب الخاسران على المركز الثالث في اليوم نفسه، فيما تقام مباريات المجموعة الثانية من الخامس للثامن مباريات «الترضية» 4 مايو، وتحديد المراكز 10 مايو.