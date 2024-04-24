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الرياضة

زينجا يكرر سيناريو «الشعب الهابط» بالرحيل من «الصقور»!

زينجا يكرر سيناريو «الشعب الهابط» بالرحيل من «الصقور»!
24 ابريل 2024 21:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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كرر والتر زينجا، مدرب فريق الإمارات سيناريو تجربته الأخيرة في ملاعب «دورينا» مع الشعب موسم 2015- 2016، بعدما أعلنت إدارة «الصقور» اعتذار المدرب الإيطالي عن عدم إكمال مشواره مع الفريق، مقابل إسناد المهمة إلى مساعده الإيطالي بنيتو كاربوني.
ويحتل «الصقور» المركز قبل الأخير في «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 10 نقاط من 18 مباراة، بعدما حقق الفوز في مباراتين، والتعادل في 4 لقاءات، مقابل الخسارة 12 مرة.
وغادر زينجا ملاعب أندية «دورينا» في محطته الخامسة موسم 2015- 2016 من الشعب، بعد قرار إدارة النادي آنذاك، بإنهاء عقد المدرب الإيطالي بـ «التراضي»، وإسناد المهمة إلى المساعد الإيطالي ستيفانو كوزين، بعدما تولى تدريب الفريق لأشهر معدودة، خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2015 إلى 21 فبراير 2016، وشهدت نهاية الموسم ذاته هبوط «الكوماندوز» إلى دوري الأولى، باحتلاله المركز الأخير في دوري المحترفين.
في المقابل، اقتصر مشوار زينجا الحالي مع «الصقور» في الموسم الحالي 2023- 2024 على ثلاثة أشهر، منذ إعلان التعاقد معه في يناير 2024، وصولاً إلى إعلان اعتذاره في 23 أبريل الجاري، حيث قاد «الصقور» في 7 مباريات، بداية بمباراة الوصل في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» بنتيجة 1-7.
وأشرف زينجا على «الصقور» في 6 مباريات في «دوري أدنوك للمحترفين» حقق خلالها الفوز في مباراة أمام خورفكان 2-1، والتعادل في مباراتين أمام الشارقة 3-3، حتا 1-1، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات أمام الوصل وعجمان 0-2، وبني ياس 1-2.
ومثلت التجربة مع «الصقور» في الموسم الحالي الخامسة لزينجا في «ملاعب الإمارات» بعد أندية العين 2007، النصر 2011- 2013، الجزيرة 2013- 2014، الشعب 2015- 2016.
في المقابل، يتأهب الإيطالي بنيتو كاربوني مساعد زينجا «الخروج من الظل»، والتصدي لمهمة صعبة في قيادة «الصقور» بداية من مباراة «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الوحدة مساء الجمعة على استاد نادي الإمارات، ويعد كاربوني المدرب الرابع لـ «الصقور» في الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت، والإسباني لويس بلاناجوما، والإيطالي زينجا.
وارتبط بنيتو كاربوني مهاجم إنتر وشيفيلد وينزداي السابق، وصاحب الـ 42 عاماً، بالعمل مع مواطنه زينجا مدرباً مساعداً في أكثر من نادٍ، من بينها كروتوني الإيطالي موسم 2017- 2018، وفينيزيا 2018- 2019، وصولاً إلى نادي الإمارات في الموسم الحالي 2023- 2024.

 

دوري أدنوك للمحترفين
والتر زنجا
الإمارات
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