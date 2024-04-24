أنديتنا تتفاعل مع «الإنجاز».. العين لا يرى إلا اللقب.. وآسيا مالها إلا زعيمها



علي معالي (دبي)



تفاعلت أنديتنا مع تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد مباراة تاريخية أمام الهلال السعودي، وتسابقت أندية «المحترفين» أو الدرجة الأولى، في الإشادة، وتحية «الزعيم» من خلال موقع التواصل الاجتماعي.

مزج نادي عجمان من خلال فيديو بين الماضي والحاضر في لقطات رائعة من أهداف «الزعيم»، في استعادة للذكريات الجميلة، عندما تُوج العين باللقب، وتفصله خطوة واحدة عن منصة التتويج مرة أخرى، وقال النادي: «العين لا ترى سوى اللقب، الزعيم إلى النهائي».

وكتب نادي الجزيرة: «تهانينا لنادي العين ممثل الوطن تأهله المستحق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأطيب الأمنيات بالتوفيق في النهائي».

وكتب نادي الوصل موقعه باللغتين العربية والإنجليزية: «نبارك لنادي العين ممثل أندية الوطن تأهله المستحق إلى النهائي الآسيوي.. كفو رجال العين».

وقال شباب الأهلي: «مبروك للوطن تأهل (الزعيم) إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا».



وقال نادي بني ياس: «ممثل الوطن وأقوى فريق في آسيا، نبارك لـ (الأمة العيناوية) وجماهير الإمارات، تأهل مستحق ومعتاد»، وقال النصر: «نبارك لـ (زعيم آسيا) تأهله إلى نهائي دوري الأبطال».

في حين قال البطائح: «آسيا مالها إلا زعيمها، ألف مبروك تأهل ممثل الوطن نادي العين إلى النهائي»، وقال خورفكان: «نبارك للزعيم العيناوي هذا التأهل»، وقال اتحاد كلباء: «ألف مبروك لممثل الوطن الزعيم العيناوي تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا».

وكتب نادي الإمارات قائلاً: «تهانينا لنادي العين التأهل للنهائي الآسيوي»، فيما قال نادي الفجيرة: «تهانينا لممثل الوطن نادي العين على تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وأطيب الأمنيات بالتوفيق في النهائي».