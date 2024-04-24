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الرياضة

محسن مصبح: خالد عيسى «نموذج مثالي» وامتداد لقوة الحراس في الإمارات

محسن مصبح: خالد عيسى «نموذج مثالي» وامتداد لقوة الحراس في الإمارات
24 ابريل 2024 12:17

 

علي معالي (دبي)

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فرض «المتألق» خالد عيسى حارس العين نفسه بقوة على قارة آسيا، من خلال المستوى المتميز الذي ظهر به في دوري الأبطال، وقيادته «الزعيم» إلى النهائي على حساب الهلال السعودي، والدور الكبير الذي لعبه «حامي العرين» في الذود عن مرماه، حتى وضع «البنفسج» على قمة «القارة الصفراء».
يرى الحارس المونديالي السابق محسن مصبح، أن ما يقدمه خالد عيسى، هو امتداد لعراقة وقوة حراس الإمارات، وقال: «لم يتألق فقط أمام الهلال في آخر مباراتين، وبإعادة مشاهدة كل اللقاءات، نعرف مدى دوره الرائع، فيما وصل إليه «الزعيم» «آسيوياً»، وأنه نموذج مثالي للحارس الذي يمكن الاعتماد عليه، وأن يكون بالفعل نصف قوة الفريق».
وقال: «الهدوء الكبير في التعامل مع مباراة الهلال الأخيرة، والثقة الكبيرة، وخبرة السنوات الطويلة، جعلت منه نجم المباراة الأول، في كيفية التعامل مع الكرات الخطيرة التي وصلته، وحالة التركيز العالية طوال اللقاء، وفي كل لقاء آسيوي يؤكد أنه حارس من «عُملة نادرة»، ويقدم الأفضل من حيث التصدي، وقيادة الدفاع وتحركاته المستمرة تمنح الخط الثقة، ليس هذا فقط، بل نظرته إلى الهجوم، من خلال تمرير الكرات الخاطفة جعلت المنافس نفسه يحذر مما يقدمه الحارس الرائع».
وأضاف: ما يتميز به خالد عيسى أنه مستمع جيد لتعليمات المدرب، أو من ينصحه، وعلاقتي به وطيدة ويستمع بدقة لكل ما هو مطلوب منه، والنصائح التي يتلقاها، وما يقدمه حالياً يزيد من رصيده، وما زلنا ننتظر منه أن يستمر في تألقه في النهائي، حتى يستعيد مع العين ما يتمناه القلب، وهو لقب آسيا من جديد في «دار الزين».
ودعا محسن مصبح إلى استفادة حراسنا مما يقدمه خالد عيسى، وقال: «ليس فقط ما يقدمه خالد في أرض الملعب، بل عندما يتحدث بعد المباريات فإن حديثه له هدف، ومحدد، وبالتالي أدعو جميع حراسنا الصغار أن يستفيدوا من كل ما يقوله الحارس الموهوب».

دوري أبطال آسيا
العين
الهلال السعودي
خالد عيسى
محسن مصبح
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