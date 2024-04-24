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الرياضة

ابن ثعلوب: المنافسة على اللقب الآسيوي تجسد رؤية نادي العين

محمد بن ثعلوب الدرعي
24 ابريل 2024 13:22

 


العين (وام)

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب شقيقه الهلال السعودي، يتوج الدعم والرعاية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي.
وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن التميز في المستوى والنتائج لفريق العين في جميع مراحل البطولة جاء بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.
وقال: «الجهود التي بذلت من منظومة العمل في العين، والأهداف الاستراتيجية للنادي في الوصول إلى مرحلة المنافسة على البطولة القارية، تجسد رؤية استراتيجية للنادي في إعلاء شأن الكرة الإماراتية في المحافل الخارجية، والحرص على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية للارتقاء بالطموحات الرياضية، ومواجهة كافة التحديات للوصول إلى الأهداف المنشودة».
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بالدور المتعاظم للجماهير الإماراتية وجماهير نادي العين في مؤازرة وتشجيع اللاعبين في جميع مراحل البطولة، والحرص على إظهار الروح الرياضية في أسمى صورها، من خلال إبراز المظهر الحضاري في التشجيع، مشيراً إلى أن التجاوب الكبير من الجماهير بالسفر إلى السعودية عبر الطائرات الخاصة التي وجه بتوفيرها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يعكس الوعي المتنامي بأهمية الدور المعنوي للجماهير، والتأثير الإيجابي الكبير في نفوس اللاعبين.
وتوجه محمد بن ثعلوب بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي الهلال السعودي الشقيق على التعاون والتنسيق مع نادي العين، حول النسبة المقررة للجماهير الإماراتية، على استاد «المملكة أرينا» في العاصمة السعودية الرياض، والحرص على توفير جميع المتطلبات، ما كان له الأثر في الحضور الجماهيري الكبير، ومساندة اللاعبين في أجواء رياضية تجسد العلاقة المتميزة بين الناديين العريقين.
وأعلن محمد بن ثعلوب استمرار الجهود الداعمة للجماهير بهدف مواكبة المرحلة القادمة في البطولة القارية، والعمل على تنفيذ توجيهات قيادة النادي، حول جميع المتطلبات التي تسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، بما يتماشى مع الأهمية الكبيرة للأدوار المهمة التي تضطلع بها الجماهير الإماراتية وجماهير نادي العين في تأكيد التلاحم مع طموحات النادي للتمثيل المشرف للكرة الإماراتية في المحافل الخارجية، مشيداً بالتجاوب الكبير من أندية الدولة مع النادي في البطولة القارية.

دوري أبطال آسيا
العين
الهلال السعودي
محمد بن ثعلوب
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