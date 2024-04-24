الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوكيتينو «محبط» من «المنكرة»!

بوكيتينو «محبط» من «المنكرة»!
24 ابريل 2024 13:39

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
كلوب: لا توجد أفكار إيجابية في ليفربول!
ليفربول.. «النكسة الكبيرة»!


يشعر ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بالإحباط، لعدم ثبات مستوى فريقه، بعد هزيمة «منكرة» 5-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جاءت بعد أيام فقط من الضغط بقوة على مانشستر سيتي في خسارة صعبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
افتتح لياندرو تروسار التسجيل على ملعب الإمارات، قبل أن يسجل بن وايت وكاي هافرتز لاعب تشيلسي السابق هدفين لكل منهما في الشوط الثاني.
وجاءت الخسارة الثقيلة، بعد أن خاض تشيلسي ثماني مباريات، من دون هزيمة في الدوري، ووجهت ضربة لآماله في الحصول على مكان في مسابقة أوروبية الموسم المقبل.
وقال بوكيتينو للصحفيين: «عندما نمر بأيام سيئة، نكون في أسوأ حالاتنا، عندما نكون في حالة جيدة نكون قادرين على فعل كل شيء، لن ألوم اللاعبين، لا يمكننا إلقاء اللوم على لاعبين شبان جاءوا إلى هنا للقتال ضد منافس يستعد للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، «صحيح أننا نشعر بخيبة أمل بسبب أدائنا، لكنني لن أقول شيئاً غير عادل لوصف فريقنا ولاعبينا وتشكيلتنا».
ويحل تشيلسي ضيفاً على أستون فيلا صاحب المركز الرابع يوم السبت، قبل أن يستضيف توتنهام صاحب المركز الخامس في الثاني من مايو. 

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
أرسنال
بوكيتينو
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو السائقين عبر تقنية CGI إلى عدم التجاوز من كتف الطريق
اليوم 12:23
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
الأخبار العالمية
ماكرون يحث الدول الأوروبية على وضع استراتيجية دفاعية مشتركة
اليوم 14:59
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
الرياضة
«بابيلون» يتقدم الترشيحات لكأس الوثبة في بلجيكا
اليوم 14:30
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
علوم الدار
القرية العالمية تعلن تمديد موسمها الـ 28
اليوم 14:23
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
الأخبار العالمية
هروب أكثر من 100 نزيل من سجن في نيجيريا
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©