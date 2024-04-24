بوكيتينو «محبط» من «المنكرة»!



لندن (رويترز)



يشعر ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي بالإحباط، لعدم ثبات مستوى فريقه، بعد هزيمة «منكرة» 5-صفر أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، جاءت بعد أيام فقط من الضغط بقوة على مانشستر سيتي في خسارة صعبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح لياندرو تروسار التسجيل على ملعب الإمارات، قبل أن يسجل بن وايت وكاي هافرتز لاعب تشيلسي السابق هدفين لكل منهما في الشوط الثاني.

وجاءت الخسارة الثقيلة، بعد أن خاض تشيلسي ثماني مباريات، من دون هزيمة في الدوري، ووجهت ضربة لآماله في الحصول على مكان في مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

وقال بوكيتينو للصحفيين: «عندما نمر بأيام سيئة، نكون في أسوأ حالاتنا، عندما نكون في حالة جيدة نكون قادرين على فعل كل شيء، لن ألوم اللاعبين، لا يمكننا إلقاء اللوم على لاعبين شبان جاءوا إلى هنا للقتال ضد منافس يستعد للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، «صحيح أننا نشعر بخيبة أمل بسبب أدائنا، لكنني لن أقول شيئاً غير عادل لوصف فريقنا ولاعبينا وتشكيلتنا».

ويحل تشيلسي ضيفاً على أستون فيلا صاحب المركز الرابع يوم السبت، قبل أن يستضيف توتنهام صاحب المركز الخامس في الثاني من مايو.