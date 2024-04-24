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الرياضة

يوكوهاما يصعد للقاء العين في نهائي «الأبطال»

يوكوهاما يصعد للقاء العين في نهائي «الأبطال»
24 ابريل 2024 19:23

 
كوالالمبور (أ ف ب)

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تجاوز يوكوهاما مارينوس الياباني مشكلة إهدار تقدمه بثلاثية أمام ضيفه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وتفوّق عليه بركلات الترجيح 5-4 «3-3 بمجموع المباراتين»، ليبلغ نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، حيث يلاقي العين الإماراتي.
وبعد انتهاء ذهاب نصف النهائي بفوز أولسان، حامل لقب 2012 و2020، بهدف، حقق يوكوهاما الذي يدرّبه النجم الأسترالي السابق هاري كيويل بداية رائعة على أرضه.
تقدّم بسرعة بثلاثية بعد نصف ساعة على صافرة البداية، حملت توقيع أساهي أويناكا «13 و30»، والبرازيلي المخضرم أندرسون لوبيس «21».
وفيما كان «وصيف 1990»، عندما كان يحمل اسم نيسان يوكوهاما، يتّجه لتأهل مريح إلى النهائي، قلّص أولسان الفارق عبر البرازيلي ماتيوس ساليس من كرة رأسية «35».
وما زاد الطين بلّة ليوكوهاما طرد تاكومي كاميجيما، بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة، واحتساب ركلة جزاء ترجمها السويدي داريان بويانيتش «42»، فقلّص أولسان الفارق إلى 2-3، وعادل نتيجة المباراتين 3-3.
بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح تحت الأمطار.
خيّم التعادل قبل أن يُهدر كيم مين-سو ركلة صدّها حارس يوكوهاما وليام بوب، ليزرع البرازيلي إدورادو ركلة الفوز 5-4 ويحجز بطاقة النهائي.
ويستضيف يوكوهاما ذهاب النهائي في 11 مايو، فيما يحتضن العين الإياب في الخامس والعشرين منه.
وكان العين تغلب في نصف النهائي على الهلال السعودي حامل اللقب أربع مرات قياسية 5-4 بمجموع المباراتين.
ورغم خروجه، كان أولسان قد حجز بطاقته إلى مونديال الأندية الموسّع بمشاركة 32 فريقاً العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي.

دوري أبطال آسيا
العين
يوكوهاما
الهلال السعودي
أولسان هيونداي
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