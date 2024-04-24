رانجنيك يعترف بمفاوضات «البايرن»



دورتموند (أ ف ب)



أقرّ رالف رانجنيك مدرّب المنتخب النمساوي، بوجود محادثات مع بايرن ميونيخ ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، لتسلّم منصب المدير الفني لعملاق بافاريا في الصيف المقبل.

وقال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق إنه «كان هناك اتصال» بينه وبين البايرن، لكنه لم يوضح ما إذا كان سيقبل العرض أم لا؟.

ويحاول تابايرن إيجاد البديل المناسب لمدرّبه الحالي توماس توخيل الذي أعلن في فبراير أنه توصّل إلى اتفاق مشترك مع النادي للتخلي عن منصبه نهاية الموسم.

قال رانجنيك «65 عاماً» في مقابلة مع قناة «90 دقيقة» المحلية «أبلغت أيضاً الاتحاد النمساوي لكرة القدم بهذا الأمر، لدينا علاقة ثقة متبادلة».

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عملاق بافاريا الذي تخلى هذا الموسم عن لقبه بطلاً للدوري، بعدما هيمن عليه في المواسم الـ 11 الماضية، لمصلحة باير ليفركوزن، حاول التعاقد مع مدرب الأخير الشاب الإسباني شابي ألونسو ومدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان الذي سبق له أن أشرف على تدريبه، لكن من دون أن يكون النجاح حليفه بسبب رفض المدربين التخلي عن منصبيهما.

ولم يكشف رانجنيك ما إذا كان سيتولى تدريب البايرن الذي يواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلاً إنه «يركّز» على تدريب المنتخب النمساوي في كأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا.

وتابع «نحن نركّز بشكل كامل على البطولة الأوروبية، أشعر براحة هنا» وفي الوقت الحالي لا يوجد سبب للتعامل مع اهتمام ميونيخ بشكل مكثّف ومحدّد».

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكن أن يفكّر في تولي تدريب البايرن في المستقبل، قال المدرب النمساوي إنه إذا أراد «القيام بشيء مختلف يناقش ذلك مع الاتحاد النمساوي لكرة القدم».

وأضاف «إذا قال بايرن: نريدك، أسأل نفسي إذا كنت أريد ذلك «معتبراً ان المال» لم يلعب أي دور على الإطلاق في قراره.

وختم قائلاً «بالنسبة لي يتعلق الأمر بأشياء أخرى: هل يمكنني أن أحدث فرقاً؟ هل هناك فرصة لتطوير الفريق وتحقيق النجاح؟ هذا ما يدفعني».

ويعتبر رانجنيك واحداً من أكثر الأشخاص تأثيراً في تاريخ كرة القدم الألمانية الحديث، مدرباً ومديراً رياضياً، وبالإضافة إلى فترة عمله التي استمرت سبعة أشهر في تدريب «الشياطين الحمر»، أشرف على عدد من الأندية في ألمانيا، منها هانوفر وشالكه وهوفنهايم ولايبزج وأولم، حيث قاد الأخير للصعود إلى دوري النخبة في موسم 1998-1999 للمرة الأولى في تاريخه.