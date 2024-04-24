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نجوم العالم يشاركون في «تحدي الإمارات» للجولف

نجوم العالم يشاركون في «تحدي الإمارات» للجولف
24 ابريل 2024 21:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق الخميس النسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات» للجولف، وتتواصل إلى الأحد المقبل، بنادي شاطئ السعديات للجولف في أبوظبي، ضمن جولة التحدي العالمية، وتقام بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة نجوم من دول العالم، بإجمالي جوائز 300 ألف دولار.
يتوقع أن تكون المنافسة مفتوحة على اللقب في البطولة، بالنظر إلى قائمة الأسماء المشاركة من خارج الدولة، مع وجود كبير للاعبين المحليين الذين استفادوا من الشراكة بين اتحاد الجولف والجولة الأوروبية، وفي مقدمتهم جوشوا جرينفيل وود المصنف الأول لفئة المحترفين في الإمارات، وأحمد سكيك لاعب منتخبنا والمصنف الأول لفئة الهواة في الدولة.
يحتل جرينفيل وود المركز 21 هذا الموسم في جولة التحدي التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، ويسعى للحصول على اللقب، في مهمة صعبة مع قائمة الأسماء المشاركة، مع لاعبين يتقاسمون فيما بينهم 23 لقباً في جولة دي بي ورلد، وهم ألفارو كيروس، أليكس ليفي، جاري هورسي، كريس وود، جون كاتلين وجاري ستال، كما يشارك الدنماركي راسموس نيرجارد بيترسون، المصنف الأول في ترتيب «الطريق إلى مايوركا» هذا الموسم
ويتطلع جرينفيل وود «26 عاماً»، إلى حصد نتيجة متقدمة، بعدما جاء في المركز 18 خلال نسخة العام الماضي بالمنافسات التي تقام على الملعب الرائع بتصميم من الأسطورة جاري بلاير، وقال: «أعرف الملعب جيداً، ألعب هنا مرات عدة كل شهر، وأريد الاستفادة من هذه الميزة في البطولة».
وخطف تومي فليتوود، النجم الذي سبق له الفوز بلقب بطولة أبوظبي 2017 و2018، الأنظار بوجوده في البطولة، مساعداً للاعب أوسكار كريج.
ويتصدر نادي شاطئ السعديات للجولف المبادرات الرياضية في الاستدامة والحفاظ على البيئة، والذي يعتبر بمثابة محمية للحياة البرية في الإمارات، مع كونه موطناً لما لا يقل عن 194 نوعاً من الطوير، وحوالي 150 غزالاً.
ويتميز الملعب ببحيرات طبيعية متصلة البحر، وتعد موطناً لعدد كبير من الكائنات البحرية، في حين تم إنشاء برنامج توعية بالتعاون مع «ميرال» شهد تركيب صناديق للحفاظ على الطيور النادرة.
ويستخدم النادي أيضاً المياه المعاد تدويرها، وتمت إزالة الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من الملعب منذ عدة سنوات، وأصبح الموقع الآن خالياً تماماً من البلاستيك.

 

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